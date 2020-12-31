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أخبار العالم

عمدة نيويورك: تلقيح مليون شخص يوميًا في يناير

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 08:36 م
عمدة نيويورك
عمدة نيويورك
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على صالح
قال عمدة مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو يوم الخميس إن مدينة نيويورك تسعى إلى تطعيم مليون شخص يوميًا في يناير للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والحيلولة دون أن تصبح مرة أخرى نقطة ساخنة للوباء.

وقال دي بلاسيو في مؤتمر صحفي "هدفنا تطعيم مليون من سكان نيويورك في شهر يناير 2021." مضيفا "هذا هدف كبير للغاية، هذا هدف صعب للغاية، وهذا هدف طموح للغاية، لكنه هدف ضروري.

وتجاوز عدد سكان مدينة نيويورك الذين تم نقلهم إلى المستشفى مع احتمال الإصابة بـ كورونا - كوفيد 19 هذا الأسبوع ، حيث وصل إلى 242 ، مع 59 بالمائة من الذين تم اختبارهم إيجابيًا للفيروس ، وفقًا لبيانات المدينة.

وبالإضافة إلى ذلك ، يستمر معدل إيجابية المدينة على أساس متوسط ​​متجدد لمدة سبعة أيام في الارتفاع ليصل إلى 7.93٪. كما ارتفع عدد الحالات الجديدة المؤكدة إلى 2498 إضافة إلى 771 حالة إصابة محتملة بالفيروس.
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