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برلمان

برلماني عن تأجيل الامتحانات: استجابة سريعة من الرئيس لمطالب أولياء الأمور

الجمعة 01/يناير/2021 - 03:01 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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سماح أنور
أشاد النائب عبد الرحمن برعي عضو لجنة التعليم بالبرلمان، بقرار الرئيس السيسي بتأجيل الامتحانات لبعد إجازة منتصف العام، معقبا "لنا فترة ننتظر إعلان هذا القرار ونشكر الرئيس علي استجابته" وهذا يدل علي مدي حرص وخوف القيادة السياسية علي صحة أبنائنا الطلاب.

أضاف "برعي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن قرار التأجيل جاء إجباريا تبعا لسوء الأوضاع الصحية القائمة وزيادة معدلات الإصابة بكورونا يوميا، لذا فالدولة تضع الطالب علي مقدمة أولوياتها، لافتا إلي عدم وجود قرارات بديلة من شأنها مد أهالي الطلاب بشعور الاطمئنان سوي آلية التأجيل.

وعن موقف بعض الكليات التي بدأت الإمتحانات العملية منذ بضعة أيام، قال عضو مجلس النواب، إن القرار شامل جميع الكليات بلا استثناء، وبالنسبة لدرجات هذه الامتحانات سيتم احتسابها ضمن حصيلة مجموع العام بطريقة اعتيادية ولا صحة لإلغائها.

وتابع النائب حديثه، قائلا: وبالنسبة للمناهج فلا يوجد إمكانية حذف أجزاء منها، وذلك بسبب توافر كل وسائل تلقي المعلومات وانتظام الدراسة من خلال استراتيجية التعليم عن بعد ولا سيما بعد أن وفرت وزارات التعليم مختلف البدائل للحضور إلي المدارس والجامعات.


وفي إطار مواجهة تداعيات انتشار فيروس كرونا المستجد، وحرصًا على صحة وسلامة كافة المُنتسبين إلى العملية التعليمية، من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، والمعلمين، وافق مجلس الوزراء على المقترح الذي تقدمت به كل من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني،  بإستكمال تدريس المناهج الدراسية اعتبارًا من السبت المقبل، وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ بنظام التعليم عن بعد، مع استيفاء المتطلبات الأساسية، والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية، وتأجيل كافة الإمتحانات التي كان من المقرر عقدها فى هذا الفصل لما بعد انتهاء اجازة نصف العام، مع تطبيق ذلك على كافة أنواع التعليم ومستوياته.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدة قرارات هامة، بشأن الموقف الدراسي وامتحانات نصف العام الدراسي المنتظر إجراؤها خلال الأسابيع القليلة القادمة لطلاب الجامعات والمدارس.

وجاءت قرارات الرئيس كالتالي:
- إجازة نصف العام من 16 يناير حتى 20 فبراير المقبل 
- إجراء الامتحانات عقب إجازة نصف العام في حالة استقرار أعداد إصابات كورونا أو تأجيلها للعام الدراسي الثاني
- استكمال الدراسة لمدة أسبوعين من المنزل اعتبارًا من الثاني من يناير المقبل
- إجراء امتحانات المرحلة الثانوية الصفين الأول والثاني من المنزل بنظام التابلت

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