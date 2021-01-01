ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

في أحضان القصور الأثرية والتاريخية .. ميدان بالاس "الثورة" متنفس المواطنين للتنزه بالمنيا.. فيديو

الجمعة 01/يناير/2021 - 07:00 ص
ميدان بالاس الثورة
ميدان بالاس "الثورة"
Advertisements
ايمن رياض
فى قلب مدينة المنيا يقع ميدان 25 يناير "بالاس سابقًا" الشاهد على معظم الأحداث التاريخية واليومية التي وقعت في البلاد خلال السنوات الأخيرة، حيث يوجد الميدان وسط مجموعة من القصور الأثرية والتاريخية مثل قصر "صاروفيم باشا" الذي اتخذه الحزب الوطني المنحل، مقرًا له حتى ثورة يناير، والذي تحول الان  إلى مجمع محاكم مجلس الدولة وكذلك قصر الشوق لصاحبه بطرس حنين وقصر سافوى.

اقرأ المزيد 


ويعد ميدان بالاس الان متنفس المواطنين على اختلاف طوائفهم للتنزه والاستمتاع بجمال الطبيعة لعدم الانتهاء من مراحل تطوير الكورنيش الثلاثة .

فيكتظ الميدان بالشباب والفتيات وكبار السن للتنزه وسط الخضرة والاستمتاع بالشمس المشرقة في ساعات النهار بالإضافة إلى الاستماع بالأجواء الساحرة مع ساعات الليل وكذلك الاستمتاع بالأكلات الشعبية من المحلات التي تحيط الميدان. 

فيجلس الشباب وأولياء أمورهم لساعات طويله للتنزه وشراء المأكولات والمشروبات ويعتبر «بالاس» أشهر ميادين المحافظة قبل وبعد الثورة وكان نقطة انطلاق لمعظم الفاعليات الهامه منذ ثورة 25 يناير مرورًا بـ30 يونيو، ومقرا لدعم الدولة المصرية في كل قراراتها. 

كما يعد الميدان نقطة يتجمع فيها المحتفلون بكافة المناسبات الدينية والفعاليات الفنية والثقافية، العديد من الفاعليات الأخرى التي ينظمها الشباب للرسم والتلوين بعنوان "إرسم .. ولون".

ومنذ عقود اتخذ أهالي المنيا من ميدان بالاس مكانا للتنزه، وظل كذلك حتي بعد إنشاء كورنيش النيل الذي يعد الأفضل علي مستوي الجمهورية.

ومن جانبها أعلنت المحافظة عن خطة لتطوير ميدان بالاس بوسط المنيا، تتضمن حديقة الميدان والمقاعد والتشجير والإنارة ليعود مجددًا ليكتسب رونقه وجماله لكي يتمتع للأهالي والشباب بجماله. 


كما بذل مسئولي المحافظة جهود كبيرة في تطوير معظم الميادين لتعود  إلى رونقها وجمالها حيث تم اقتطاع مساحات من الميادين لتضاف إلى الشوارع لتوسيعها الأمر الذي حقق سيولة مرورية كبيرة وحد من الزحام. 

وروعي في تصميم الميادين الجديدة أن تكون مناسبة لمساحة الشوارع لاستيعاب السيارات والحد من الزحام وكذلك إحداث طفرة كبيرة فى الشكل الجمالي للميادين لتكون عنوانا جميلا للزائرين. 

فقد شهدت المنيا تطوير ميادين اللوتس وطه حسين والساعة وحورس والصيادين لإضفاء مظهر جمالي وحضاري .

ومن جانبه قال اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا أنه تم التشديد فى أعمال تطوير الميادين بالمحافظة على ضرورة مراعاة الأبعاد الفنية والهندسية عند القيام بأعمال التطوير وكذلك المساحات المخصصة للطريق ومرور السيارات والمارة وتزيينه بشكل جمالي يليق بتاريخ وعراقة عروس الصعيد. 

وأوضح أن أعمال التطوير شملت ميادين الفريق صفي الدين ابو شناف َوميدان الساعة وميدان حورس وميدان صيدناوي  وميدان الصيادين وميدان عبد المنعم الغربي. 

مشيرًا إلى ان استكمال أعمال التشجير وتهذيب الأشجار وحملات النظافة بلإضفاء المظهر الحضاري المميز والشكل الجمالي للمدينه. 

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والأحياء بسرعة إنهاء أعمال تطوير وتجميل الميادين العامة والطرق الرئيسة بكل مركز طبقًا للجدول الزمنى المحدد لإظهار الشكل الحضاري والجمالي للميادين والحفاظ على المعالم الأثرية لكل ميدان. 
في أحضان القصور الأثرية والتاريخية .. ميدان بالاس "الثورة" متنفس المواطنين للتنزه بالمنيا.. فيديو
في أحضان القصور الأثرية والتاريخية .. ميدان بالاس "الثورة" متنفس المواطنين للتنزه بالمنيا.. فيديو
في أحضان القصور الأثرية والتاريخية .. ميدان بالاس "الثورة" متنفس المواطنين للتنزه بالمنيا.. فيديو
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

افتتاح ميدان المحروسة ونهضة مصر بمحافظة السويس

محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير ميدان وابور الثلج فى بنها

بدء تركيب 4560 قطعة موفرة للمياه بالمساجد والكنائس

حلوة الحلوات.. لميس سلامة توجه رسالة خاصة للمصريين

محمد جاد: مصر زهرة يجب حمايتها من الذبلان

عودة عروس الصعيد.. تطوير ميادين المنيا يعيد الوجه الحضارى ويحل أزمة المرور

ترشيحاتنا

بعد عدة أيام.. العثور على جثة نجمة إكس فاكتور مذبوحة في سريرها .. صور

السودان يعلن سيطرته الكاملة على منطقة الفشقة الحدودية مع أثيوبيا

بأغنية خاصمت الشوارع.. نجلاء بدر تودع عام 2020

في عيد ميلاد شريف رمزي .. عمره وعدد زيجاته

حريق مروع يترك مريضة كورونا بلا مأوى بعد فقدان والدها ومصدر دخلها.. تفاصيل

عرض السنة الجديدة.. اشتر آيفون X جديد سعة 256 جيجابايت بـ 8500 جنيه

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسهل مما تتخيل.. شاهد الطريقة الصحيحة لوضع كيس القمامة | فيديو

هوندا HRV موديل 2020.. السعر والمواصفات | صور

دراسة تنصح بتناول ورق الغار قبل الإفطار