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بين الناس

قرية العزازي في فاقوس تعاني من تدني الخدمات.. والأهالي: نطالب بدمجنا ضمن خطة تطوير 1000 قرية

الجمعة 01/يناير/2021 - 07:01 ص
صدى البلد
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وسام مختار
معاناة رهيبة يعيشها أهالى قرية العزازى التابعه لمركز فاقوس محافظة الشرقية، بسبب تدنى مستوى معظم الخدمات، سواء الصحية أو ندرة مياه الشرب وانعدام الصرف الصحي وتراكم تلال القمامة والمواقف العشوائية وتهالك شبكة الطرق التى تعرض حياتهم للخطر.

يقول المواطن عبد العظيم السيد عبدالكريم، في رسالة بعث بها إلى خدمة شكاوى "بين الناس" بموقع "صدى البلد": القرية تضم 66 عزبة حيث يصعب الوصول إليها بسبب الطرق الغير ممهّدة، مطالبًا برصف الطرق للتخفيف عن المواطنين، خاصة في فصل الشتاء، وتحول بعض الطرق لبرك من المياه بسبب سقوط الأمطار ويصعب السير عليها والتنقل من وإلى المناطق لممارسة الحياة اليومية لقاطني هذه العزب ولا يستطيع الطلاب الذهاب الى مدارسهم، أو الموظف إلى عمله، كما يتسبب هذا الطريق فى العديد من الحوادث.

وأضاف : العزب محرومة من خدمات الصرف الصحي، في حين أن جميع المنازل مقامة على «طرنشات» ، الأمر الذى يعرض جدران المنازل للتآكل بسبب قرب المياه الجوفية من سطح الأرض ، إضافة لمياه الشرب غير الصالحة للاستخدام الآدمى.

وأشار : المدارس متهالكة تحتاج الى ترميم ، ولا توجد أطباء فى الوحدتين صحية أو إسعاف لنقل المرضى أو علاج المواطنين ، مطالب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بزيارة إلى القرية للوقوف على مشكلاتها ومحاولة حلها.

وناشدوا المسئولين، إدراج وضم هذه القرى ضمن خطة المشروع القومي لتطوير الريف (مشروع تطوير 1000 قرية) حيث إننا فى أمس الحاجة الى هذا المشروع.


للتواصل مع الحالة من خلال رقم
٠١٠١٠٧٥٥٨٠٣

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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