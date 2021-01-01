عرض السنة الجديدة.. اشتر آيفون X جديد سعة 256 جيجابايت بـ 8500 جنيه

نجحت هواتف آيفون لشهيرة بإصداراتها المحتلفة منذ أول ظهور فى عام 2007 على تقديم أفضل تجربة لهاتف ذكي، من حيث الأداء السلس و التشكل الأنيق، حتي جاء عام 2017 و ظهر آيفون X بالشاشة الكاملة المميزة، ولكن العيب الأبرز سعره المرتفع، وبفضل هذا العرض يمكنك شراء نسخة جديدة منه بأقل سعر ممكن.
وبحسب موقع تك رادار التقنى، تستطيع نسخة جديدة من هاتف iphone x سعة 256 جيجابايت، باللون الأسود مقابل سعر 537 دولارًا أمريكيًا، ما يعادل 8500 جنيه مصري.
جدير بالذكر أن هاتف Apple iphone x قد تم إصداره فى عام 2017 من قبل آبل بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ويقدم الهاتف أداءً مثاليًا، حيث يأتي بشاشة قياس 5.8 بوصة، مع ذاكرة داخلية سعة 256 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائى سعة 3 جيجابايت، مع بطارية سعة 2716 مللى أمبير.
يقدم الهاتف كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بقدرة 7 ميجابيكسل، ومعالج A12 Bionic القوى الذى يوفر أداء جبار، كما أن هاتف Apple iphone x متاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من آبل وهو IOS 14.
يقدم الهاتف كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بقدرة 7 ميجابيكسل، ومعالج A12 Bionic القوى الذى يوفر أداء جبار، كما أن هاتف Apple iphone x متاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من آبل وهو IOS 14.
يمكنك شراء iphone x نسخة 256 جيجابايت باللون الأسود عبر هذا الرابط.