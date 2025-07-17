قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من السبت 19 يوليو | قرار رسمي في السكة الحديد لهذه القطارات
كانا يفحصان بلاغًا .. القبض على صاحب محل اقتطع فيديو لضابط ومجند
الأمم المتحدة تتبنّى مشروعا ضخما لتطوير المسارات بشوارع مدينة رشيد
وفاة الفنانة زيزي مصطفي
ما حكم استخدام إنترنت العمل في أمور شخصية؟.. أمين الفتوى يجيب
10 جيجا فورًا.. إليك كود تعويض الإنترنت فودافون وأورنج واتصالات وWE
كراسات شروط الإسكان الاجتماعي سكن لكل المصريين 7 وخطوات التقديم
أرقام عبدالحميد معالي صفقة الزمالك الجديدة
محمد صلاح مع عماد متعب حاجة تانية | تصريح مثير من أحمد حسن
شكرا لك أوبا.. القادسية يعلن رسميا فسخ تعاقده مع أوباميانج
شرطة الاحتلال تعتقل إسرائيليين عادا من سوريا وبحوزتهما بندقية كلاشينكوف
رسمياً .. ارتفاع أسعار السجائر 12% سنويًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

خالد الجندي: لهذا السبب يميز القرآن بين "عباد" و"عبيد"

خالد الجندي
خالد الجندي
إيمان طلعت

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن من عجائب القرآن الكريم ودقائقه اللغوية الفارقة استخدامه لكلمة "عباد" بطريقة مغايرة تماماً عن كلمة "عبيد".

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الخميس، أن كلمة "عباد" في القرآن لا تأتي إلا مضافة إلى الله سبحانه وتعالى، مثل قوله تعالى: {وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا}، وقوله: {إن عبادي ليس لك عليهم سلطان}، وقوله: {يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون}.

وأضاف أن "عباد" تعني العباد المنسوبين إلى الله جل وعلا، ويأتي ذكرهم دائماً في سياق المدح والتكريم، أما "عبيد" فتأتي في سياق العبودية العامة التي فيها الذل والخضوع، كما في قوله تعالى: {وما ربك بظلام للعبيد}.

وأشار الجندي إلى أن "عبيد" مرتبطة غالباً بالتنكيل والوعيد، في حين أن "عباد" تعبر عن قرب العبد من ربه وشرف الانتساب إليه، مستشهداً بقوله تعالى: {فادخلوا في عبادي وادخلوا جنتي}، وقوله: {قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله}.

وتابع: "نسأل الله أن يجعلنا من عباده المقربين، لا من العبيد الذين استحقوا العتاب والعقاب، فشتان بين من يُنسب إلى الرحمن ومن يُذَكّر بالعبودية العامة التي فيها المهانة والبعد عن الله".

الفرق بين عباد وعبيد خالد الجندي القرآن الكريم عجائب القرآن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كود تعويض الإنترنت

كود تعويض الإنترنت فودافون وأورنج واتصالات وWE للحصول على 10 جيجا مجانًا

نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد برقم الجلوس .. سجل بياناتك

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد ..و 20 معلومة عنها الآن

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة.. جدول الرواتب الجديد

قرار عاجل في دعوى أسرة محمود عبد العزيز لمطالبة بوسي شلبي بتعويض 10ملايين جنيه

قرار عاجل في دعوى أسرة محمود عبد العزيز لمطالبة بوسي شلبي بتعويض 10ملايين جنيه

أسعار السجائر

رسمياً .. ارتفاع أسعار السجائر 12% سنويًا

أرشيفية

اليوم ذروة الموجة شديدة الحرارة.. و«الأرصاد» تُحذّر من أصعب ليالي يوليو

صورة أرشيفية

مصرع شخصين وإصابة ثالث أثناء التنقيب عن الآثار بالغربية

ترشيحاتنا

صانع النحاس

تعلم المهنة على يد ابنه.. حكاية الحاج أحمد مع النحاس من الجمالية إلى "ديارنا"

رئيس هيئة البيئة بسلطنة عمان

وزيرة البيئة تبحث مع نظيرها العماني تشكيل موقف عربي موحد في قضايا البيئة والمناخ

أربعة عقود من العمل البيئي في أفريقيا

وزيرة البيئة تعقد لقاءا ثنائيا مع رئيس الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ (IPCC)

بالصور

بإطلالة من تصميم ابنتها تيا ديب.. نوال الزغبي تتخطى حاجز الـ10 ملايين بأحدث أغنياتها

نوال الزغبي
نوال الزغبي
نوال الزغبي

ماذا يحدث للجسم عند إضافة الفلفل الأسود للطعام

الفلفل الاسود
الفلفل الاسود
الفلفل الاسود

حسام حبيب يصل السعودية استعدادًا لحفله الأول بموسم جدة

حسام حبيب
حسام حبيب
حسام حبيب

فيديو

امال ماهر والشاعر نادر عبدالله

آمال ماهر تجدد ثقتها في نادر عبد الله بـ 6 أغنيات جديدة بألبوم حاجة غير

لطيفة

لطيفة تبدأ تطرح الدفعة الثانية من ألبوم قلبي ارتاح وتضم 5 أغنيات

بسنت شوقى

إيه قصة البينك؟ بسنت شوقي تكشف مفاجأة .. وسابت الجمهور في حيرة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بزيادة 250 جنيه.. حقيقة إيصال متداول برفع الملاك للإيجار القديم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد