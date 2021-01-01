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اقتصاد

اقتصاد الإمارات.. أبو ظبى تؤمن 27.5% من واردات اليابان النفطية

الجمعة 01/يناير/2021 - 03:01 م
الامارات المتحدة
الامارات المتحدة
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وكالات
استوردت اليابان من دولة الإمارات 19 مليون برميل من النفط الخام خلال شهر نوفمبر الماضي بحسب بيانات وكالة الطاقة والموارد الطبيعية التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية.

وذكرت وكالة الطاقة، أن نسبة واردات النفط من الإمارات بلغت 27.5% من إجمالي واردات اليابان النفطية.

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  وأشارت الوكالة، إلى أن كمية النفط الخام التي استوردتها اليابان خلال ذلك الشهر بلغت 69.140 مليون برميل.

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