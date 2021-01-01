ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

فيتو ميزانية الدفاع.. هزيمة جديدة تلاحق ترامب في مجلس الشيوخ بأغلبية جمهورية

الجمعة 01/يناير/2021 - 09:21 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
Advertisements
أحمد محرم
صوتت أغلبية تتجاوز ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي لصالح تجاوز فيتو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد قانون تفويض الدفاع الوطني الذي يحدد ميزانية الإنفاق الدفاعي.

وكان مجلس النواب الأمريكي قد أقر الثلاثاء الماضي، قانون تفويض الدفاع الوطني والميزانية العسكرية، رغم استخدام الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب "الفيتو" ضد اعتمادها. 

وفجر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، مفاجأة من العيار الثقيل، عقب استخدامه حق الفيتو ضد ميزانية قانون ميزانية وزارة الدفاع الجديدة، وقرر إعادته إلى الكونجرس. 

وطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونجرس، بتعديل خطة الإنعاش الاقتصادي، ورفع قيمة المساعدات التي أقرت للمتضررين من فيروس كورونا المستجد.

وأكد الرئيس الأمريكي، في كلمة مصورة، أنه لن يوقع على حزمة المساعدات المالية التي أقرها الكونجرس مؤخرا قبل تعديلها.

ووصف ترامب خطة المساعدات بقيمة 900 مليار دولار لمواجهة تداعيات كورونا، التي أقرها الكونجرس مؤخرا، بأنها "وصمة عار" داعيا لإجراء العديد من التغييرات.

وطالب الرئيس الأمريكي بزيادة المدفوعات المباشرة للأفراد والعائلات المتضررين من وباء كورونا من 600 إلى 2000 دولار، آنذاك. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وصمة عار.. ترامب يطالب بتعديل حزمة مساعدات أقرها الكونجرس لمتضرري كورونا

ترامب يستخدم الفيتو ضد قانون ميزانية الدفاع الجديد

مجلس النواب الأمريكي يصوت على مشروع قانون لمنح كل مواطن 2000 دولار

برفقة ميلانيا.. ترامب يغادر البيت الأبيض إلى فلوريدا.. صور

متفوقا على فيتو ترامب.. النواب الأمريكي يقر موازنة الدفاع الجديدة

ترشيحاتنا

والدة أول طفل أصيب بكورونا تكشف تطورات حالته

نزيف في المخ.. ابن سيد زيان يدخل العناية المركزة في حالة حرجة

الرئيس السيسي يكلف التأمينات برفع معاناة أصحاب المعاشات وبدء تطوير مكاتب الهيئة

هنمشي الكون على كيفنا.. محمد رمضان يستفز الجمهور بعد عودته من الإيقاف

دنيا صلاح عبدالله تقدم برنامج فى حتة تانية للعام الثانى

سنة مش عادية.. ماذا سيحدث في منظومة التربية والتعليم في 2021 ؟

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد غيبوبة 9 أيام.. مريضة كورونا تستفيق لتجد مفاجأة سعيدة في انتظارها

بعد تصدرها التريند.. أجرأ إطلالات هنا الزاهد أثارت الجدل بأنوثتها

أدلة جديدة.. متلازمة التمثيل الغذائي لمرضى الصدفية تصيبهم بمخاطر عديدة