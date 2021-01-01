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برلمان

برلمانى: السيسي وضع صحة الطلاب والمنظومة التعليمية في المقام الأول

الجمعة 01/يناير/2021 - 10:28 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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يوسف سماح
أشاد سيد قاسم عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بتأجيل امتحانات النصف الأول من العام الدراسي 2020 - 2021، وذلك حفاظا على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والمعلمين، من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف قاسم خلال تصريحات  له، اليوم، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر عن إحساسه ووقوفه إلى جانب المواطنين في مختلف القطاعات، وحرصه على سلامة وصحة المواطنين، مشيرا إلى أنه لبى نداءات أولياء الأمور والقطاع التعليمي بتأجيل الامتحانات، لتقليص فرص الاختلاط وفرص انتقال فيروس كورونا.

وأعرب عضو مجلس النواب عن أمله في استقرار وتراجع أعداد إصابات فيروس كورونا، بعد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، بتوجيهات من القيادة السياسية، بقيادة الرئيس السيسي، مشددا على ضرورة التزام المواطنين بإجراءات مواجهة فيروس كورونا.

وحذر قاسم من التهاون في التعامل مع فيروس كورونا، والذي قد يودي بنا إلى كارثة صحية تضرب البلاد لفترة طويلة، ويصعب معها تحمل التبعات الناجمة عنها.
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