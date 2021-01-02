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رياضة

أمير عادل: تفوقنا على الأهلي بالروح.. ودجلة خطط لخطف الثلاث نقاط

السبت 02/يناير/2021 - 03:31 ص
أمير عادل
أمير عادل
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محمد رشاد
علق أمير عادل، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة على تعادل فريقه أمس الجمعة أمام النادي الأهلي في مسابقة الدوري الممتاز بنتيجة سلبية.

وأكد أمير عادل في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "وادي دجلة تفوق على الأهلي في لقاء اليوم بالروح العالية التي تعاهدنا عليها قبل اللقاء".

وتابع: "وادي دجلة خطط لخطف ثلاث نقاط من الأهلي واقتربنا من حسم المباراة ولكن لم نوفق".

وأهدر الأهلي نقطتين في الدوري المصري الممتاز بالتعادل مع وادي دجلة بدون أهداف في مباراة الجولة الخامسة في المسابقة، متأثرًا بالنقص العددي في صفوفه. 

الأهلي غاب عنه 12 لاعبًا، من بينهم 7 مصابين بفيروس كورونا و5 بإصابات ملاعب، ليستغل منافسه الأمر ويقتنص نقطة ثمينة من حامل اللقب.

وشهدت المباراة تألق حارس مرمى وادي دجلة محمد عبد المنصف الذي تصدى للعديد من محاولات الأهلي خلال المباراة ليُساهم في خروج فريقه بنقطة.
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