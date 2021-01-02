تسجيل 9 منشآت صحية ببورسعيد لتقديم خدمات التأمين الصحي

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، إعادة تسجيل 9 منشآت صحية تابعة للهيئة بمحافظة ببورسعيد، من قبل الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية لتقديم خدمات المنظومة للمنتفعين بأعلى معايير الجودة العالمية.





وقال الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على التأمين الصحي الشامل الجديد، إنه تم إعادة تسجيل 4 مستشفيات تابعة للهيئة ببورسعيد وهم (النساء والولادة التخصصي، الزهور، الرمد التخصصي، التضامن)، بالإضافة إلي إعادة تسجيل 5 وحدات طب أسرة (العرب، الكويت، عثمان بن عفان، عمر بن الخطاب، المناخ2)، فضلا عن نجاح استكمال التسجيل لوحدتي طب أسرة (القابوطي، أم خلف) ومستشفى السلام ببورسعيد، وذلك لدى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.





وأضاف الدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن نجاح تسجيل المنشآت الصحية جاء لمطابقتها المعايير الموضوعة من قِبل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والتي تغطي كافة الأنشطة الصحية لضمان تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية بجميع المنشات الصحية المختلفة طبقًا لمعايير الجودة وسلامة المريض، والتي تتواكب مع آخر مستجدات الجودة والسلامة العالمية لتكون الركيزة الأساسية لتقديم خدمات صحية آمنة للمرضى وذويهم من منتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد.





وتابع الدكتور أمير التلوانى المدير التنفيذى للهيئة العامة للرعاية الصحية: بموجب قانون التأمين الصحي الشامل الجديد رقم 2 لسنة 2018، يشترط تسجيل كافة المنشآت الصحية التي ستعمل ضمن المنظومة الجديدة لضمان توفير الخدمات الطبية بأعلى معايير الجودة والاعتماد للمنتفعين، وذلك وفق توجهات القيادة السياسية التي تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الصحة لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين وفقًا لأعلى معايير السلامة والجودة العالمية.





ولفت الدكتور أمير التلوانى، إلى أن حصول المنشآت الصحية التابعة للهيئة على التسجيل والاعتماد يضمن تطبيقها معايير الجودة، وهي خطوة رئيسية في تطوير الخدمات الصحية بمنظور جديد يضع سلامة المرضى وذويهم والعاملين والمجتمع ككل على رأس الأولويات، ويؤكد استراتيجية الهيئة العامة للرعاية الصحية التي تهدف إلى تقديم فكر طبي جديد لمنتفعي التأمين الصحي الشامل يعتمد على تطبيق المعايير العالمية.



