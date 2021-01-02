تعرف على أول سيارة رياضية في التاريخ..صور

تعتبر السيارات الرياضية من أهم انواع المركبات التي يعشقها الشباب وتتهافت علي صنعها شركات السيارات لزياده نسب مبيعاتها وفتح اسواق جديده لها حول العالم.





وتعتبر السيارات الرياضية من اسرع السيارات حول العالم حيث تمتلك قوه خارقه بالاضافه الى امكانيات وتجهيزات مختلفه عن السيارات العادية لما بها من المرونة والقوة والشكل الجميل في نفس ذات الوقت.





وكانت اول سياره رياضية في التاريخ من نصيب شركه صناعة السيارات الايطالية لمبرجيني وبالتحديد في عام 1966 حيث عملت الشركه منذ تاسيسها عام 1963 علي صناعه السيارات خارقه القوه.





فمنذ 67 عاما اطلقت شركه لمبرجيني اولى النسخ للسيارات الرياضيه وتدعي مرورا خلال معرض جنيف للسيارات حيث جذبت العديد من الجمهور ولاقت ترحيب واعجاب شديد وقتها.





ويعني اسم ميورا فصيله من الثيران الاسبانيه وهي قويه جدا وكانت السياره المعروضه في معرض جنيف بدون محركا ولكن شركه لمبرجيني اكدت انها ستكون اسرع سياره في العالم في وقتها.





وبالرغم من ذلك فوجئت الشركه بطلبات شراء كثيره من السياره القويه و فائقه السرعه حيث تم بيع 275 نسخه وقتها وكانت بمبلغ 20 الف دولار اي ما يقارب 145 الف دولار الان.





وكانت تصل السياره ميورا الى سرعه من نقطه الثبات الى 100 كيلو متر في ست ثواني و 7 اجزاء من الثانيه و اقصى سرعه لها 280 كيلو مترا في الساعه.





وتم تصنيع السياره حتى عام 1973 ولكن توقفت بعدها بسبب الازمه الاقتصاديه العالميه والتي كان من بينها ازمه النفط العالمي .





وكان من بين اشهر الذين قاموا بشرائها في ذلك الوقت هم الموسيقيين، مثل مايلز دايفس، ودين مارتن، وفرانك سيناترا.











