عضو لجنة النقل : مترو الأنفاق أسرع وسيلة مواصلات داخل العاصمة

قال النائب حسين فايز ابو الوفا عضو لجنة النقل بمجلس النواب ان هناك أهمية كبيرة للتطوير الشامل الذي تجريه وزارة النقل فى السكك الحديدية، وصيانه وتطوير الخط الثاني لمترو الانفاق حيث أنه يعتبر وسيلة النقل الاسرع المفضلة لدي جميع المواطنين داخل العاصمة القاهرة الكبري .





تابع عضو لجنة النقل بمجلس النواب فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن جميع القطاعات التابعة لوزارة النقل سواء مترو الانفاق او السكك الحديدية تشهد تطورات ملموسة على أرض الواقع بإدخال التكنولوجيا والاعتماد عليها في إدارة الأعمال التي تقوم بها وتقدمها للمواطنين، فهي قطاعات تخدم قطاعا عريضا من المواطنين، ولا يستطيع أحد الاستغناء عنها.





وأضاف ابوالوفا أن التطوير بمترو الأنفاق يسمح بتخفيف حدة المعاناة في مدينة القاهرة التي كانت تعاني من مشكلة النقل بسبب الزيادة السكانية، فضلا عن هجرة السكان من المحافظات الطاردة للسكان لعدم توافر فرص عمل ، وبالتالي الدوله حريصة على راحة المواطن وتقديم كافة التسهيلات له.





حيث وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع فلافيا بالانزا، مديرة العمليات لدول الجوار ببنك الاستثمار الأوروبي، تمويلا تنمويا بقيمة 1.1 مليار يورو بشأن مشروع إطار النقل الحضري للبنية التحتية بمصر لصالح الهيئة القومية للأنفاق.





يأتي الاتفاق لتنفيذ 3 مشروعات هي وإعادة تأهيل الخط الثاني للمترو بطول 23 كم و تحويل خط قطار أبو قير إلى مترو بطول 22 كم، وإعادة تأهيل ترام الرمل بطول 13 كم، ، بما يعزز البنية التحتية لقطاع النقل ويعزز استراتيجية التحول للنقل المستدام.

يذكر أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء نشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك انفوجراف تحت عنوان " رقم صحيح" .





وقال المركز ان مصر وقعت مع بنك الاستثمار الأوروبي اتفاقية بقيمة 1.1 مليار يورو لدعم منظومة مترو الأنفاق في القاهرة والترام في والإسكندرية، ويمول البنك قطاع المواصلات في المدينتين الأكثر كثافة سكانية على مستوى الجمهورية (30-35% من سكان مصر يعيشون في القاهرة والإسكندرية).





واضاف مركز المعلومات ان هذا التمويل يتوافق مع التوجه العام للبنك الذي يستهدف دعم أولويات الحكومة المصرية.