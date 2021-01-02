نائب محافظ سوهاج يتفقد مشروعات"حياة كريمة" بـ"عرابة أبو الدهب"

وتفقد نائب المحافظ مجمع الخدمات بمجلس القرية وتطويره بالكامل من تركيب إنترلوك وبلدورات، ودهانات، وتطوير البوابة الخارجية للوحدة المحلية، وتطوير مركز شباب عرابة أبو الدهب، بالإضافة إلى مدرستين " ابتدائي ، وإعدادي "، ورفع كفاءة ورصف الطرق الداخلية بالقرية "، وأعمال مبادرة وزارة القوى العاملة " مهنتك مستقبلك " ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " لتدريب شباب وفتيات القرية على مهن "التفصيل والخياطة والسباكة، والتركيبات الكهربائية" .

ووجه "القاضي" بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية وفقا لخطة التنفيذ الموضوعة، والالتزام بالجدول الزمني المحدد، لافتا إلى المتابعة الدورية والزيارات الميدانية المستمرة لتلك المشروعات، وأهمية الحفاظ على ما تحقق من تطوير بالقرية.





أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج عن مد فترة التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء ودفع مبلغ جدية التصالح لمدة ثلاثة شهور حتى نهاية شهر مارس المقبل، بصورة نهائية، وذلك بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء، على أن يُسدد المتقدم للتصالح 30% من قيمة للتصالح، كجدية تصالح، إذا قام بالسداد في شهر يناير المقبل، بينما يُسدد 35% إذا قام بالسداد في شهر فبراير، و40% إذا قام بالسداد في شهر مارس المقبل، بدلًا من 25% التي سبق إقرارها لمن سدد جدية التصالح خلال الأشهر الماضية، وذلك في استجابة لمطالب المواطنين حتى يتمكن الراغبون من تقنين أوضاعهم.





وأكد محافظ سوهاج علي تقديم كافة التسهيلات للمواطنين الراغبين في التقدم للتصالح، مشيرا إلى انتظام العمل في جميع المراكز التكنولوجية أيام الجمعة والسبت والعطلات الرسمية، حتى الساعة الـ 6 مساءً لاستقبال طلبات المواطنين؛ ومساعدتهم في سرعة إنهاء الإجراءات مع زيادة منافذ تلقى الطلبات وأعداد العاملين في المنظومة وقبول طلبات التصالح من المواطنين أيا كانت المستندات المقدمة، وإعطاء مقدم الطلب نموذج (3) لتقديمه للجهات القضائية والأمنية لوقف الدعاوى والأحكام والإجراءات الخاصة بالمخالفة .



