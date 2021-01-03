مرض نادر .. إصابة طفل بمرض جلدي بعد تعافيه من كورونا

أصيب طفل بالغ من العمر 7 سنوات بإصابات بالغة بعد أن ثبتت إيجابية حالته وأصيب بفيروس كورونا، وبعد أن بدأت تحسنت حالته الصحية أصيب بمرض نادر ناتج عن إرتفاع درجة الحرارة .





حسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، أن الطفل البالغ من العمر 7 سنوات أصيب بقرح في الجلد أوضح الطبيب أنها ناتجة عن إصابته بفيروس كورونا .





أكد الطبيب أن القرح والبقع الحمراء التي أصيب بها الطفل ناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا ، كما أوضح أن ذلك المرض نادر للغاية أصيب به 4 % من سكان العالم .





ذكرت والدة الطفل أن والدتها أصيبت بفيروس كورونا في شهر ديسمبر الماضي، وانتقلت العدوى إلى الطفل و لكن حالة الطفل تدهورت بسرعوة كبيرة و لكن تحسنت فيما بعد .





لاحظت الأم أن طفلها أصيب بطفح جلدي و بقع حمراء على جسده، غادرت بسرعة إلى المستشفى و بعد الفحص أكد لها الطبيب أن الامر سيتطلب علاج لمدة طويلة .