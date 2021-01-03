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منوعات

مرض نادر .. إصابة طفل بمرض جلدي بعد تعافيه من كورونا

الأحد 03/يناير/2021 - 02:19 ص
صدى البلد
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مريم صليب
أصيب طفل بالغ من العمر 7 سنوات بإصابات بالغة بعد أن ثبتت إيجابية حالته وأصيب بفيروس كورونا، وبعد أن بدأت تحسنت حالته الصحية أصيب بمرض نادر ناتج عن إرتفاع درجة الحرارة . 

حسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، أن الطفل البالغ من العمر 7 سنوات أصيب بقرح في الجلد أوضح الطبيب أنها ناتجة عن إصابته بفيروس كورونا . 

أكد الطبيب أن القرح والبقع الحمراء التي أصيب بها الطفل ناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا ، كما أوضح أن ذلك المرض نادر للغاية أصيب به 4 % من  سكان العالم . 

ذكرت والدة الطفل أن والدتها أصيبت بفيروس كورونا في شهر ديسمبر الماضي، وانتقلت العدوى إلى الطفل و لكن حالة الطفل تدهورت بسرعوة كبيرة و لكن تحسنت فيما بعد . 

لاحظت الأم أن طفلها أصيب بطفح جلدي و بقع حمراء على جسده، غادرت بسرعة إلى المستشفى و بعد الفحص أكد لها الطبيب أن الامر سيتطلب علاج لمدة طويلة . 
مرض نادر .. إصابة طفل بمرض جلدي بعد تعافيه من كورونا
مرض نادر .. إصابة طفل بمرض جلدي بعد تعافيه من كورونا
مرض نادر .. إصابة طفل بمرض جلدي بعد تعافيه من كورونا
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