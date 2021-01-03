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وزيرة الصحة: تعاقدنا على 40 مليون جرعة من لقاح كورونا.. فيديو

الأحد 03/يناير/2021 - 02:15 ص
الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد
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داليا أحمد
قالت الدكتورة هالة زايد ، وزيرة الصحة ، إن الأولوية فى توزيع لقاح كورونا للأطقم الطبية وأصحاب الأمراض المزمنة وذوى الإحتياجات الخاصة .

وأضافت هالة زايد خلال لقائها فى برنامج "الحكاية " للإعلامى عمرو أديب، انه تم التعاقد مع التحالف الدولى لتأمين  40 مليون جرعة وتم توقيع العقد بين التحالف ووزيرا الصحة والمالية يوم 4 من شهر ديسمبر الماضى 2020 .

وتابعت هالة زايد، أن التوريد للأطقم الطبية سيبدأ فى الربع الأول من العام الحالى  2021 وباقى الجرعات سيتم توزيعها على باقى السنة ، مضيفة أنه تم الإنتهاء من الإجراءات القانونية والتشريعية والتعاقدية وفى انتظار توريد اللقاحات.
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