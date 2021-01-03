ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أخبار السوشيال ميديا.. مريهان حسين تشوق متابعيها لأغنيتها الجديدة.. تامر حسنى يغني لـ هاني شاكر

الأحد 03/يناير/2021 - 08:03 ص
صدى البلد
Advertisements
رنا اشرف
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة:

نشرت الفنانة ميرهان حسين، فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ميرهان حسين فى فيديو قديم وهى تغنى من خلال برنامج ستار اكاديمي مما ادى الى زيادة حماس الجمهور لعودتها للغناء مرة اخرى.

اشاد الفنان هانى شاكر نقيب الموسيقين بفيديو جديد للمطرب تامر حسنى عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

ونشر فيديو للفنان تامر حسنى من حفل غنائه فى راس السنة وهو يغنى اغنيته " نسيانك صعب" واشاد به قائلا: "‎حبيبي واخويا الجميل #تامر_حسني احسنت جدا في غنوه نسيانك صعب اكيد ادائك رائع واحساسك اروع ياحبيبي

نعت الفنانة اصالة، الكاتب والسيناريست وحيد حامد عبر حسابها الرسمى على إنستجرام الذي وافته المنية امس إثر أزمة صحية ألمت به منذ أيام.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بفستان أسود.. ميرهان حسين بإطلالة جذابة عبر انستجرام

بـ فستان أسود.. ميرهان حسين تبرز جمالها بصورة سيلفي

باللون الأحمر.. ميريهان حسين تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور لها

سر اختيار تامر حسني أغنية نسيانك صعب.. وهاني شاكر: أحسنت

بفيديو من ستار اكاديمي.. ميرهان حسين تشوق متابعيها لاغنيتها جديدة

ترشيحاتنا

سوبر وومن.. امرأة تمتهن 5 وظائف لتربية أبنائها

أحكام الرضاع وحكم الزواج بشقيقة الأخت من الرضاعة

أدعية مجربة للشفاء من الأمراض المستعصية

دعاء تفريج الهموم والكروب.. من القرآن والسنة

أكرم حسني: كنت أتعامل مع والدي بمبدأ كما تدين تدان.. فيديو

اكتساح برايتون برباعية يعيد رقما قياسيا غائبا منذ عامين عن أرسنال

Advertisements

القاعدة يعلن مسئوليته عن الهجوم على الجنود الفرنسيين في مالي

صحة الشرقية: فيديو وفاة مصابي كورونا بسبب نقص الأكسجين بـ مستشفى الحسينية غير صحيح

في يناير وأبريل ويوليو.. زيادة معاشات هؤلاء 3 مرات في 2021

حقيقة وفاة الشاب خالد في حادث سيارة .. تفاصيل

أفضل من ريمديسفير.. دواء لمرضى السرطان يظهر نتائج مبشرة لعلاج كورونا

أسعار الذهب اليوم الأحد 3-1-2021

عمر ربيع ياسين يرفع النقاب عن أولى صفقات الأهلي الصيفية

أخبار الفن| حقيقة وفاة الشاب خالد فى حادث سيارة .. وفي ذكرى ميلاد نادية لطفي تعرف على اسمها الحقيقي وقصة زواجها 3 مرات

باستثناء دولتين.. السعودية تعلن انتهاء حظر الرحلات الجوية والبرية والبحرية

أخبار الرياضة اليوم 3-1-2021| رضا عبد العال يهاجم موسيماني وباتشيكو.. إنبي يتقدم بشكوي ضد الزمالك.. والمصري يرغب في عودة علاقاته مع الأهلي

بيتر ميمي: أحداث مسلسل الاختيار 2 أقوى من الجزء الأول.. فيديو

المرور: غلق طريق الإسماعيلية الصحراوي بسبب الشبورة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أحمر .. مها أحمد تفاجئ متابعيها بـ لوك جديد

تفوق على Remdesivir .. دراسة تكشف عن دواء للسرطان يستخدم لـ علاج كورونا

قناع البيض واللبن للبشرة الجافة