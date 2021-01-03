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فن

بعد أيام من طرحها .. باب الجمال لـ محمد منير تريند رقم 3 على يوتيوب

الأحد 03/يناير/2021 - 06:41 ص
صدى البلد
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شروق حمدى
احتلت أغنية باب الجمال لـ محمد منير، تريند رقم 3 بعد طرحها على موقع "اليوتيوب" وتقترب الاغنية من مليون مشاهدة. 


تقول كلمات الأغنية: "باب الجمال .. اول ما جت .. قفّلنا ترابيسو .. والقلب مال .. واتفننت .. جدا في ترقيصه .. قلبي اتهبل .. دُقّوا الطُبَل .. غنوا بقا وهيصو .. توب الفرح مظبوط عليها .. قبل ماتقيسو".

وادي اللي موش عاملينلو حساب .. العشق سكّرنا .. واحنا اللي قولنا الحب عذاب .. وبيبانه سكّرنا .. بنت اللذينة .. قدرت علينا .. سكنت ف افكارنا .. وقف الزمان .. اول مابان .. الرمش ده وهدّى  .. والعقل طار .. عشنا ف حصار .. لما الجميل عدى".

"باب الجمال" كلمات أحمد حسن راؤول، والحان سامر ابو طالب، وتوزيع عمر إسماعيل
ألبوم الفنان محمد منير "باب الجمال" يضم 5 أغان، وهي: "فينك يا حبيبي" من كلمات وألحان عبد العزيز زين العابدين وتوزيع أمير محروس، و"أنا رايق" كلمات نور الدين محمد وألحان أحمد عمار وتوزيع أسامة الهندي، و"زوق" كلمات مجدي نجيب وألحان وجيه عزيز ومن توزيع رومان بونكا، و"مسألة السن" من كلمات صلاح فايز وألحان هاني شنودة وتوزيع رومان بونكا.

ونرصد أبرز المعلومات عن الألبوم:
‎1- الأغنية الأولى التي  بعنوان  "باب الجمال" من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان سامر أبو طالب وتوزيع عمر إسماعيل في أول تعاون لهما مع منير، وقام بالتسجيل وهندسة الصوت والماستر أمير محروس.

‎2- يحتوي الألبوم أربع أغنيات أخرى بخلاف باب الجمال، وهي "فينك يا حبيبي" من كلمات والحان عبد العزيز زين العابدين وتوزيع أمير محروس،  و" أنا رايق" كلمات نور الدين محمد والحان أحمد عمار وتوزيع اسامة الهندي،  و" زوق" كلمات مجدي نجيب وألحان وجيه عزيز ومن توزيع رومان بونكا و "مسألة السن" من كلمات صلاح فايز والحان هاني شنودة وتوزيع رومان بونكا.

3- سيتم طرح الألبوم عبر جميع منصات الموسيقى والسوشيال ميديا تمهيدا لطرح الألبوم كاملا الفترة المقبلة.

4- يغلب علي الألبوم الطابع الرومانسي، الملىء بالحب والتفاؤل حسبما قال منير في تصريحات صحفية.

5-  يعتبر الألبوم هو الثاني الذي يجمع بين الفنان محمد منير وشركة "قنوات"، حيث كان احدث أعمالهما سويا في ألبوم "وطن" الذي ضم 5 أغانٍ فقط.

يذكر أن الكينج تعرض لوعكة صحية منذ أيام قليلة بسبب الجهد الكبير الذي بذله في تحضيرات ألبومه الجديد وأوصاه الأطباء بالراحة وعاد علي الفور بمجرد الانتهاء من الفحوصات الطبية اللازمة


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