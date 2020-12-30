ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

محمد منير يطرح باب الجمال على يوتيوب.. فيديو

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 06:34 م
باب الجمال
باب الجمال
Advertisements
نبيل العدوي
طرح النجم محمد منير أحدث أغانيه باب الجمال على موقع يوتيوب قبل دقائق، وذلك عقب طرحها بالمشاركة مع احدى شركات الاتصالات.

ألبوم الفنان محمد منير "باب الجمال" يضم 5 أغان، وهي: "فينك يا حبيبي" من كلمات وألحان عبد العزيز زين العابدين وتوزيع أمير محروس، و"أنا رايق" كلمات نور الدين محمد وألحان أحمد عمار وتوزيع أسامة الهندي، و"زوق" كلمات مجدي نجيب وألحان وجيه عزيز ومن توزيع رومان بونكا، و"مسألة السن" من كلمات صلاح فايز وألحان هاني شنودة وتوزيع رومان بونكا.

ونرصد أبرز المعلومات عن الألبوم:
‎1- الأغنية الأولى التي سيطلقها محمد منير بعنوان  "باب الجمال" من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان سامر أبو طالب وتوزيع عمر إسماعيل في أول تعاون لهما مع منير، وقام بالتسجيل وهندسة الصوت والماستر أمير محروس.

‎2- يحتوي الألبوم أربع أغنيات أخرى بخلاف باب الجمال، وهي "فينك يا حبيبي" من كلمات والحان عبد العزيز زين العابدين وتوزيع أمير محروس،  و" أنا رايق" كلمات نور الدين محمد والحان أحمد عمار وتوزيع اسامة الهندي،  و" زوق" كلمات مجدي نجيب وألحان وجيه عزيز ومن توزيع رومان بونكا و "مسألة السن" من كلمات صلاح فايز والحان هاني شنودة وتوزيع رومان بونكا.

3- سيتم طرح الألبوم عبر جميع منصات الموسيقى والسوشيال ميديا تمهيدا لطرح الألبوم كاملا الفترة المقبلة.

4- يغلب علي الألبوم الطابع الرومانسي، الملىء بالحب والتفاؤل حسبما قال منير في تصريحات صحفية.

5-  يعتبر الألبوم هو الثاني الذي يجمع بين الفنان محمد منير وشركة "قنوات"، حيث كان احدث أعمالهما سويا في ألبوم "وطن" الذي ضم 5 أغانٍ فقط.

يذكر أن الكينج تعرض لوعكة صحية منذ أيام قليلة بسبب الجهد الكبير الذي بذله في تحضيرات ألبومه الجديد وأوصاه الأطباء بالراحة فقط فعاد علي الفور بمجرد الانتهاء من الفحوصات الطبية اللازمة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

باب الجمال .. طرح أحدث ألبومات الكينج محمد منير خلال أيام

أنا رايق.. محمد منير يروج لألبومه الجديد باب الجمال.. شاهد

ربنا يخليك لينا.. فيفي عبده توجه رسالة لمحمد منير بعد طرح برومو باب الجمال

بعد طرح البرومو الترويجي.. كل ما تريد معرفته عن ألبوم محمد منير «باب الجمال»

بعد التعافي من الوعكة الصحية.. محمد منير يظهر بـ"خرزة زرقا"| شاهد

محمد منير يطرح برومو أغنية باب الجمال.. فيديو

ترشيحاتنا

الأسوأ قادم .. هكذا صارح فاوتشي الأمريكيين بحقيقة كورونا

كشف غموض العثور على جثث ربة منزل ونجليها مذبوحين بشبرا الخيمة

السلالة الجديدة لـ فيروس كورونا تطرق أبواب 4 دول عربية .. وترقب شديد فى 2021

الصحة: المدخن لأكثر من 20 عاما عرضة للوفاة المبكرة

صورة وبطاقة الشاب المصري الذي لقى مصرعه على يد شاب سعودي.. تفاصيل

تدريب الأهلى.. الظهور الأول لأبو عبلة.. وعودة أفشة وربيعة

Advertisements

البريد يقرر استمرار إعفاء أصحاب المعاشات من رسوم فتح الحساب

يسرا تكشف أخر تطورات حالتها الصحية بعد الإصابة بـ كورونا

خاص| الأهلي يعاقب جيرالدو ويتعاقد مع أفريقي جديد بقرار الجبلاية الجديد

إيه اللي انت بتعمله ده.. ننشر تحقيقات النيابة في تحرش طبيب الميكروباص بطالبة جامعية بالشرقية

السلالة الجديدة لـ فيروس كورونا تطرق أبواب 4 دول عربية .. وترقب شديد فى 2021

الضباب مستمر.. الأرصاد توجه رسالة للمواطنين وتحذر من عبور الشوارع في الصباح

فيديو.. وصف غير لائق من فنانة معروفة لـ عادل إمام يشعل الغضب في السعودية.. (القصة الحقيقية)

الإعدام شنقا لـ متهمين اثنين وبراءة الثالث في قضية مقتل فتاة المعادي

كشف غموض العثور على جثث ربة منزل ونجليها مذبوحين بشبرا الخيمة

عجِّزت وبلدي أوي.. مي عمر تهاجم متابعة بعد التنمر على نيرمين الفقي

10 حقائق عن كورونا في مصر..العدد الحقيقي للإصابات والقوات المسلحة مستعدة لاستقبال 4000 حالة

خاص| تميم لن يحضر قمة الرياض..وهذا مصير قطر ما لم تنفذ المصالحة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الملاذ الآمن بعيدا عن كورونا .. هنا يجتمع قادة العرب في 5 يناير لهذا السبب.. صور

اكتشف سر علاقة أمراض اللثة بفيروس كورونا

5 نصائح لمساعدة الأطفال في التغلب على الخوف والتوتر من كورونا