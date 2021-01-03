أسعار اليورو بالبنوك في مستهل تعاملات اليوم الأحد 3-1-2021

يقدم موقع "صدى البلد" الإخبارى لقرائه خدمة التعرف على أسعار صرف اليورو مقابل الجنيه بالبنوك المصرية في مستهل تعاملات اليوم، الأحد 3 يناير 2021.









واستقر سعر صرف اليورو فى البنك المركزى المصرى ليسجل 19.22 جنيه للشراء و19.40 جنيه للبيع.

















وسجل اليورو فى بنك الاستثمار العربى AIB نحو 19.28 جنيه للشراء و19.44 جنيه للبيع.









كما استقر سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى عند 19.00 جنيه للشراء و19.26 جنيه للبيع.









وسجل سعر صرف اليورو فى بنك مصر 19.21 جنيه للشراء و19.41 جنيه للبيع.









فيما سجل اليورو فى بنك الإسكندرية سعر 19.18 جنيه للشراء و19.40 جنيه للبيع.









وسجل اليورو فى البنك العربى الأفريقى 16.93 جنيه للشراء و17.07 جنيه للبيع.









وسجل اليورو فى البنك التجارى الدولى CIB نحو 19.23 جنيه للشراء و19.42 جنيه للبيع.









استقر سعر اليورو فى مصرف ابوظبى الاسلامى عند 19.22 جنيه للشراء و19.41 جنيه للبيع.









واستقر سعر اليورو فى بنك مصر إيران عند 19.24 جنيه للشراء و19.47 جنيه للبيع.