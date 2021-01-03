الدوري الإنجليزي.. جيمي فاردي يقود هجوم ليستر سيتي أمام نيوكاسل



وجاء تشكيل ليستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: كاسبر شمايكل

خط الدفاع: كاستاني - جوني إيفانز - ويسلي فوفونا - جيمس جوستين.

خط الوسط: تيليمانس - نيديدي - ويلفريد ماديسون.

خط الهجوم: هارفي بارنس - مارك ألبريتون- جيمي فاردي.

ويسعى ليستر سيتي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، للارتقاء إلى المركز الثالث ومطاردة مطاردة مانشستر سيتي وليفربول على الصدارة.

ويحتل ليستر سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة، بينما يتواجد نيوكاسل في المركز الـ 15 بـ 19 نقطة.

أعلن برندان رودجرز المدير الفني لفريق ليستر سيتي، التشكيل الأساسي لمواجهة نيوكاسل، المقرر لها في تمام الرابعة والربع مساء، على ملعب جيمس بارك، ضمن منافسات الجولة الـ 17، من مسابقة الدوري الإنجليزي.