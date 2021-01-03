في جولة تفقدية.. محافظ كفر الشيخ يغلق 8 محال ومطعما خالفت الإجراءات الاحترازية.. صور

تفقد اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم، الموقف العمومي لسيارات الأجرة بين المحافظات، وسيارات الأجرة بين مراكز المحافظة، ومكتب البريد الرئيسي، ومحطة قطار كفر الشيخ ، وعددًا من المقاهي بشارع المصنع، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية.





جاء ذلك في حضور اللواء شعبان مبروك ، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ ، والعميد أشرف النويشي ، مأمور قسم أول كفر الشيخ ، والعميد سامح العزب ، وكيل إدارة المرور وعدد من ضباط الشرطة.





وقرر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ غلق 8 محال ومطعم لعدم اتباع الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات والجونتيات، وعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية، مشددًا على الالتزام بارتداء الكمامات.

وحذر محافظ كفر الشيخ، المسئولين بالمواقف وأصحاب السيارات من تحرك السيارات من الموقف دون ارتداء سائق السيارة وكل الركاب الكمامات.





وأشاد محافظ كفر الشيخ ، بالمواطنين الملتزمين بارتداء الكمامات، مؤكدًا أن الدولة اتخذت قرار تطبيق الغرامات ،حفاظا على صحة المواطنين ، ويجب على كل مواطن الحفاظ على نفسه وأسرته ، وأن الفيروس يصيب الأطفال والكبار، على حد سواء.





فيما تمكنت الحملات من تحرير420 محضرًا للمخالفين الذين خالفوا قرار مجلس الوزراء الخاص بتوقيع الغرامات على غير مرتدي الكمامات، بتحصيل 50 جنيهًا كغرامات فورية في مدن محافظة كفر الشيخ .