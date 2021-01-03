الناجح له أعداء.. أسامة ربيع يرد بقوة على شائعة خسائر قناة السويس

علق الفريق أسامة ربيع ، رئيس هيئة قناة السويس، على ما أثير من شائعات بشأن خسائر كبيرة لقناة السويس خلال الفترة الأخيرة، قائلا :"الحاجات اللي ناجحة دايما بيكون لها أعداء".





وأضاف ربيع، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أن هناك حملات تشكيك في نجاح قناة السويس، مؤكدا أن قناة السويس لم تتعرض لأي خسائر رغم جائحة فيروس كورونا التي تضرب العالم.





وتابع رئيس هيئة قناة السويس: حققنا نجاحا كبيرا رغم الجائحة، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه دائما بمتابعة كل ما يخص قناة السويس ويعمل على حل أي أمر خاص بالقناة.





وأكمل :"عملنا خصومات وعروض وكنا سابقين الأحداث، واخدنا بالنا من ديسمبر 2019وتقديراتنا بأن يكون هناك ركود في الاقتصاد العالمي تحققت".





وعن أرباح القناة العام الحالي، رد أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، قائلا :"مثل العام الماضي".



