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أخبار العالم

محكمة أمريكية تصدر قرارًا جديدًا بشأن إعادة الانتخابات الرئاسية

الإثنين 04/يناير/2021 - 05:13 ص
بايدن وترامب
بايدن وترامب
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شريف سيد
رفضت محكمة أمريكية طلب أحد أعضاء الكونجرس ، بإلغاء فوز جو بايدن، بالرئاسة الأمريكية، وذلك مع محاولات الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب إلغاء نتائج الانتخابات. 

وأيدت لجنة من ثلاثة قضاة بالدائرة الخامسة في محكمة الاستئناف الأمريكية، قرار قاضٍ اتحادي، برفض دعوى النائب، لوي جومرت، التي ذكرت أن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس لديه سلطة إبطال فوز بايدن، عندما يجتمع الكونجرس، للتصديق رسميًا على نتيجة الانتخابات.

ورفع جومرت، حليف ترامب الوثيق، الدعوى مع أعضاء المجمع الانتخابي الجمهوريين عن ولاية أريزونا

وقال في دعوته إن بنس يملك صلاحية رفض أصوات المجمع الانتخابي بحكم منصبه في مجلس الشيوخ.

وفجرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الأحد، مفاجأة من العيار الثقيل فضحت فيها الرئيس دونالد ترامب من خلال مكالمة هاتفية مسربة له يطالب فيها سكرتير ولاية جورجيا بقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية. 

وحذر ترامب في التسجيل الهاتفي من تبعات جنائية إذا لم يتجاوب مع مزاعمه بشأن حدوث تزوير في انتخابات الولاية.

كما طلب الرئيس من سكرتير ولاية جورجيا، براد رافنسبيرجر، في المكالمة العثور على نحو 12 ألف صوت لتجاوز الفجوة مع الرئيس المنتخب جو بايدن وقلب النتيجة.

وطيلة المكالمة رفض رافنسبيرجر موقف ترامب، موضحا أن الرئيس يعتمد على نظريات المؤامرة المزيفة وأن فوز الرئيس المنتخب جو بايدن بـ11779 صوتًا في جورجيا كان عادلًا ودقيقًا. 
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