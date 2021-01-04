محكمة أمريكية تصدر قرارًا جديدًا بشأن إعادة الانتخابات الرئاسية

رفضت محكمة أمريكية طلب أحد أعضاء الكونجرس ، بإلغاء فوز جو بايدن، بالرئاسة الأمريكية، وذلك مع محاولات الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب إلغاء نتائج الانتخابات.





وأيدت لجنة من ثلاثة قضاة بالدائرة الخامسة في محكمة الاستئناف الأمريكية، قرار قاضٍ اتحادي، برفض دعوى النائب، لوي جومرت، التي ذكرت أن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس لديه سلطة إبطال فوز بايدن، عندما يجتمع الكونجرس، للتصديق رسميًا على نتيجة الانتخابات.





ورفع جومرت، حليف ترامب الوثيق، الدعوى مع أعضاء المجمع الانتخابي الجمهوريين عن ولاية أريزونا





وقال في دعوته إن بنس يملك صلاحية رفض أصوات المجمع الانتخابي بحكم منصبه في مجلس الشيوخ.





وفجرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الأحد، مفاجأة من العيار الثقيل فضحت فيها الرئيس دونالد ترامب من خلال مكالمة هاتفية مسربة له يطالب فيها سكرتير ولاية جورجيا بقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية.





وحذر ترامب في التسجيل الهاتفي من تبعات جنائية إذا لم يتجاوب مع مزاعمه بشأن حدوث تزوير في انتخابات الولاية.





كما طلب الرئيس من سكرتير ولاية جورجيا، براد رافنسبيرجر، في المكالمة العثور على نحو 12 ألف صوت لتجاوز الفجوة مع الرئيس المنتخب جو بايدن وقلب النتيجة.



