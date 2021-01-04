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رياضة

صلاح أساسيا.. تشكيل ليفربول المتوقع أمام ساويثهامبتون

الإثنين 04/يناير/2021 - 07:07 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
يحل فريق ليفربول ضيفا ثقيلا على ملعب ساينت ماري معقل فريق ساويثهامبتون، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من الدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل ليفربول المتوقع أمام ساوثهامبتون كالاتي:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: أرنولد، ريس ويليامز، فابينيو، روبرتسون.

خط الوسط: هندرسون، فينالدوم، تياجو.

خط الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، ماني.

ويعتلي محمد صلاح صدارة جدول ترتيب الهدافين بالدوري الإنجليزي برصيد 13 هدفا، وبفارق هدف وحيد عن الكوري الجنوبي سون هيونج مين صاحب المركز الثاني.

ويتواجد ليفربول في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وبرصيده 33 نقطة، وهو نفس رصيد مانشستر يونايتد صاحب الوصافة.
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