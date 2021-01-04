صلاح أساسيا.. تشكيل ليفربول المتوقع أمام ساويثهامبتون

يحل فريق ليفربول ضيفا ثقيلا على ملعب ساينت ماري معقل فريق ساويثهامبتون، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من الدوري الإنجليزي.





وجاء تشكيل ليفربول المتوقع أمام ساوثهامبتون كالاتي:





حراسة المرمى: أليسون.





خط الدفاع: أرنولد، ريس ويليامز، فابينيو، روبرتسون.





خط الوسط: هندرسون، فينالدوم، تياجو.





خط الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، ماني.