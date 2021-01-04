العمران كان منفلت فى مصر.. إسماعيل الشيمي: الاشتراطات البنائية الجديدة تنفذ القوانين

قال الدكتور إسماعيل الشيمى ، أستاذ التخطيط العمرانى ، إن الاشتراطات الجديدة بالبناء مهمة جدًا واضافة كبيرة ، لافتًا إلى ان العمران كان "منفلت " إذا جاز التعبير .
وأضاف " الشيمى " ، خلال حواره ببرنامج صباح البلد ، المذاع على فضائية صدى البلد ، أن الاشتراطات البنائية اصبحت تنفذ قوانين البناء وتمنع الانفلات فيه .
وأشار إلى ان الاشتراطات البنائية تضبط الأداء وتضبط العمران ، منوهًا إلى ان البنود الموجودة مهمة جدًا ، لانه فى السابق كان أغلب المواطنين يقوموا بالبناء بطريقة عشوائية .
وتابع أن البناء سابقًا لم يكن منضبطًا ، وبالتالى فان عدم ضبط العمران تساوى عشوائية حتمًا ، فهذه الاشتراطات جاءت لتضع الحوكمة فى نظامها الصحيح ومن يخالفها يحاسب .
وأكد أن الاشتراطات جاءت لتحقق مطالب كثيرة منها ارتفاعات المبانى ومساحات الاراضى والاشتراطات بالنسبة للوجهات واصدار التراخيص وغيرها ، موضحا ان الاشتراطات تضع القواعد لتنظيم كل هذه القواعد وغيرها .