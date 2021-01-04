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العمران كان منفلت فى مصر.. إسماعيل الشيمي: الاشتراطات البنائية الجديدة تنفذ القوانين

الإثنين 04/يناير/2021 - 10:17 ص
إسماعيل الشيمى
إسماعيل الشيمى
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ريهام فيكتور
قال الدكتور إسماعيل الشيمى ، أستاذ التخطيط العمرانى ، إن الاشتراطات الجديدة بالبناء مهمة جدًا واضافة كبيرة ، لافتًا إلى ان العمران كان "منفلت " إذا جاز التعبير .

وأضاف " الشيمى " ، خلال حواره ببرنامج صباح البلد ، المذاع على فضائية صدى البلد ، أن الاشتراطات البنائية اصبحت تنفذ قوانين البناء وتمنع الانفلات فيه .

وأشار إلى ان الاشتراطات البنائية تضبط الأداء وتضبط العمران ، منوهًا إلى ان البنود الموجودة مهمة جدًا ، لانه فى السابق كان أغلب المواطنين يقوموا بالبناء بطريقة عشوائية .

وتابع أن البناء سابقًا لم يكن منضبطًا ، وبالتالى فان عدم ضبط العمران تساوى عشوائية حتمًا ، فهذه الاشتراطات جاءت لتضع الحوكمة فى نظامها الصحيح ومن يخالفها يحاسب .

وأكد أن الاشتراطات جاءت لتحقق مطالب كثيرة منها ارتفاعات المبانى ومساحات الاراضى والاشتراطات بالنسبة للوجهات واصدار التراخيص وغيرها ، موضحا ان الاشتراطات تضع القواعد لتنظيم كل هذه القواعد وغيرها .
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