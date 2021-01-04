تصعيد إيراني خطير بالمنطقة.. طهران تتحدى أمريكا وتعلن استئناف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%.. وتستولي على ناقلة نفط كورية وتحتجز طاقمها.. وتحرك عاجل من سول والوكالة الذرية

- إيران تستأنف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%

- الاتحاد الأوروبي: طهران تنتهك الاتفاق النووي

- كوريا الجنوبية ترسل وحدة مكافحة قرصنة بحرية إلى مضيق هرمز





في تصعيد جديد وخطير، أقدمت إيران على خطوتين اليوم، الإثنين، أثارت قلقا كبيرا في المنطقة والعالم، خاصة مع قرب مغادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للبيت الأبيض.





أعلنت إيران، اليوم الإثنين، عن استئناف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% في منشأة فوردو.





ووفقا لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية، أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، أن عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% قد بدأت في مجمع "علي محمدي" للتخصيب في منشأة فوردو.





وأوضح ربيعي، أن الحكومة ستلتزم بقرار البرلمان برفع نسبة تخصيب اليورانيوم لـ20%.





جاء ذلك الإعلان، بعدما أكدت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، قب يومين، اعتزامها تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 % في منشأة فوردو قريبا.





وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية في إيران، علي أكبر صالحي، إن إيران ستبدأ التخصيب، مضيفا أنها أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذا الأمر.





وعلق الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، على إعلان إيران استئناف تخصيب اليورانيوم لدرجة 20% في منشأة فوردو، مؤكدا أن هذه الخطوة تعد انتهاكا خطيرا للاتفاق النووي وسيكون لها عواقب وخيمة.





وأكد الاتحاد الأوروبي لـ "إيران إنترناشيونال"، أن تخصيب طهران لـ 20% يعد خروجا على الاتفاق النووي.





فيما قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الاثنين، إن مفتشيها يراقبون الأنشطة النووية في منشأة فوردو الإيرانية للتخصيب.





وبرغم اقتراب ترامب من الخروج من البيت الأبيض، لا تزال تمارس إيران سياسة الضغط في الملف النووي، في الوقت الذي أبدى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن استعداده للعودة إلى الاتفاق النووي.





وفي خطوة أخرى، كشفت وسائل إعلام إيرانية عن اعتقال طهران لطاقم سفينة كورية جنوبية احتجزها الحرس الثوري لدي مرورها من مضيق هرمز، مشيرة إلى أن الطاقم يضم أشخاصا من جنسيات مختلفة.





وأوضحت وسائل الإعلام الإيرانية أن طاقم السفينة المحتجزة يضم أشخاصا من كوريا وإندونيسيا وفيتنام وميانمار.





وأضافت أن السفينة، التي استولى عليها الحرس الثوري والتي ترفع علم كوريا الجنوبية تحمل 7200 طن من الإيثانول.





من جانبه، أعلن الحرس الثوري الإيراني، في أول تعليق له عقب استيلائه على ناقلة النفط الكورية الجنوبية أن "الناقلة تحمل اسم هانكوك الصين، وتم توقيفها في مياه الخليج لانتهاكها البروتوكولات البيئية، وكانت الناقلة تحمل 7200 طن من الإيثانول، وتم اعتقال طاقمها".





فيما قالت بعض وسائل الإعلام التابعة لأجهزة الأمن الإيرانية إنه "تم احتجاز ناقلة نفط ترفع العلم الكوري الجنوبي، لتسببها في تلوث البيئة، وتم نقلها إلى أحد موانئ إيران للتحقيق في هذا الانتهاك".





ووفقا لأحدث بيانات الأقمار الصناعية فإن الناقلة الآن تقع بالقرب من ميناء بندر عباس، جنوبي إيران.





وتعليقا على ذلك، قال الأسطول الخامس الأمريكي، إنه على علم بتغيير مسار ناقلة كورية جنوبية للمياه الإيرانية.





كما قالت هيئة البحرية البريطانية إن ناقلة كورية جنوبية غيرت مسارها إلى مياه إيران الإقليمية.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، عن إرسال وحدة مكافحة قرصنة بحرية إلى مضيق هرمز بعد أن استولت إيران على ناقلتها واعتقلت طاقمها.