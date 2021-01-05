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اقتصاد

عيار 21 يسجل 840 جنيها .. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 5-1-2021

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 06:02 ص
سعر الذهب
سعر الذهب
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محمد يحيي
استقرت اسعار الذهب في مصر  في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 5-1-2021؛ بعد زيادته أمس بمتوسط 13 جنيها علي الأقل  أمس لدي محلات الصاغة.

ووصل سعر الجرام من عيار 24 الأغلي فئة إلي 960 جنيها .

وبلغ سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة نحو 560 جنيها .

ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا نحو 840 جنيها .

وسجل سعر الجرام من عيار 18 نحو 720 جنيها.

ووصل سعر أوقية الذهب نحو 29.9 ألف جنيه والجنيه الذهب نحو 6720 جنيها و كيلو الذهب لـ 960 ألف جنيه.

وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية فتختلف من محل صاغة لآخر، فهي تهم كل المقبلين على الزواج، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويحرص موقع "صدى البلد" على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية
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