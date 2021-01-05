عيار 21 يسجل 840 جنيها .. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 5-1-2021





ووصل سعر الجرام من عيار 24 الأغلي فئة إلي 960 جنيها .







وبلغ سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة نحو 560 جنيها .





ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا نحو 840 جنيها .







وسجل سعر الجرام من عيار 18 نحو 720 جنيها.





ووصل سعر أوقية الذهب نحو 29.9 ألف جنيه والجنيه الذهب نحو 6720 جنيها و كيلو الذهب لـ 960 ألف جنيه.



