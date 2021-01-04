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رياضة

الاتحاد السكندري يخوض تدريبات شاقة استعدادا للمصري ..صور

الإثنين 04/يناير/2021 - 09:12 م
تدريبات الاتحاد السكندري
تدريبات الاتحاد السكندري
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حسام الحارتي
خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري التدريبات اليومية على ملعب النادي استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .

وطالب حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لاعبي الفريق بالتركيز الجيد في التدريبات وتصحيح المسار للتخلص من كافة الأخطاء التي حدثت في الجولات الماضية .

ويأمل حسام حسن في استمرار تحقيق النتائج الإيجابية مع نادي الاتحاد السكندري من أجل تحقيق البطولات وإسعاد جماهير زعيم الثغر .

وفي وقت سابق طالب  محمد مصيلحي لاعبي الفريق بالإستمرار في تحقيق النتائج الإيجابية في بطولة الدوري المصري من أجل إسعاد جماهير زعيم الثغر .

وقرر محمد مصيلحي صرف مستحقات اللاعبين عقب تحقيق الفوز على طلائع الجيش والحصول على ثلاثة نقاط .

وانتهت احداث مباراة الاتحاد السكندري وطلائع الجيش، بفوز سيد البلد بهدفين مقابل هدف ، في اللقاء الذي اقيم على ملعب استاد الرياضة العسكري، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز.
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