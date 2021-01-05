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خطة طموحة بالأوقاف 2021 .. عام الوعي وعمارة المساجد وتعظيم عائدات الوزارة.. ونقلة نوعية في مجال الدعوة الإلكترونية

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 03:01 ص
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
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محمد صبري عبد الرحيم
الأوقاف:
نستهدف الوصول بعائدات الوزارة إلى ملياري جنيه
2021م عام التحديث وهو عام المرأة والشباب
انطلاقة واسعة لإدارة الدعوة الإلكترونية خلال العام الجاري
تجديد 500 مسجد وتوفير 800 ألف متر سجاد لفرش المساجد
افتتاح 300 مدرسة قرآنية وعلمية جديدة

قال الدكتور عبد الله حسن، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، إن عام 2021م بالأوقاف هو عام الوعي، وستبدأ الوزارة بتفعيل استراتيجية «بناء الوعي» التي تم إطلاقها بالشراكة بين وزارة الأوقاف المصرية والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مع استكمال مسيرة الوزارة في مجالات التدريب ومجال التأليف والترجمة والنشر.

وأضاف «حسن» في بيان له، أننا سنستهل العام الجديد بعدة إصدارات جديدة وهامة في مقدمتها ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الأوردية، وترجمة كتابين في الخطابة، وعدد من الإصدارات الجديدة من أهمها ثلاثة كتب ضمن سلسلة «رؤية» للنشء، كما سنستهل العام الجديد بتكثيف برامج التدريب والتأهيل، حيث تستأنف الدفعة الثانية من الدارسين بأكاديمية الأوقاف دراستها غدًا الثلاثاء.

وتابع: كما سيتم التوسع في القوافل الدعوية المحلية والدولية، حيث يسافر وفد دعوي رفيع المستوى يضم خمسة أئمة وخمس واعظات يجوبون عددًا من الأقاليم السودانية بالمشاركة مع زملائهم السودانيين في الفترة من 1 إلى 10 فبراير القادم.

وأكمل المتحدث باسم وزارة الأوقاف: «وسينطلق في شهر مارس المقبل مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية تحت عنوان: "حوار الأديان والثقافات" بمشاركة نخبة من القيادات الدينية والثقافية والإعلامية من مختلف دول العالم».

وواصل: «وفي مجال عمارة المساجد نستهدف إحلال وتجديد خمسمائة مسجد من تنفيذ الوزارة ومن مواردها الذاتية، إضافة إلى ما يتم تنفيذه بالجهود الذاتية وتحت إشراف الوزارة، كما تستهدف توفير نحو 800 ألف متر سجاد لفرش المساجد، وافتتاح 300 مدرسة قرآنية وعلمية جديدة، كما ستطلق الوزارة مطلع العام عددًا من البرامج التدريبية المتخصصة والمسابقات القرآنية العلمية والثقافية، مع توفير الزي الأزهري كاملًا لجميع الأئمة.

وأردف: وفِي مجال الأوقاف تستهدف الوزارة الوصول بعائدات الأوقاف إلى ملياري جنيه، وستكمل الوزارة مع مطلع العام الجديد الألف مسجد الثانية في مشروع الأذان الموحد وتستهدف الوصول إلى الألف الثالثة في النصف الأول منه.

وأكد المتحدث الرسمي، أن عام 2021م هو عام التحديث والتطوير ولا سيما بعد اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة وصدور القرار الوزاري بتنفيذه، مُصرحًا بأن عام 2021 م هو عام الدفع بمزيد من الشباب وضخ مزيد من الدماء الجديدة في جميع مفاصل العمل القيادي والدعوي بالوزارة ، وأنه قد تم الدفع بثلاث عشرة قيادة نسائية منهن أربع وكلاء وزارة مع تفعيل الهيكل التنظيمي الجديد.

وأفاد بأن الوزارة ستشهد نقلة نوعية في مجال الدعوة الإلكترونية وبخاصة مع إعداد عدد كبير من الكوادر المؤهلة لذلك في أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين.
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