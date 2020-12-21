وزارة الأوقاف: تطوير مستوى الأئمة يتطلب دراستهم لعلم النفس والاجتماع والحضارة الإنسانية والحاسب الآلي.. فيديو

قال الدكتور عبد الله حسن المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إن افتتاح الدورة التدريبية المشتركة للأئمة بين مصر والسودان في أكاديمية الأوقاف الدولية يساهم في تحقيق التفاهم والتوافق فيما بيننا.









وأضاف عبدالله خلال مداخلة هاتفية علي قناة اكسترا نيوز ، أن الفقه يعني التيسير بناء علي دليل، مؤكدا أن هناك تركيزا شديدا علي مواجهة الأفكار التي تدعو إلى التطرف والتدريب في اكاديمية الاوقاف الدولية يعتمد علي عدد من المحاور وأهمها بناء الشخصية .









عبدالله ، أن هناك علوما يجب علي الإمام دراستها ومنها علم النفس وعلم الاجتماع والحضارة الانسانية ودورات في الحاسب الآلي والسوشيال ميديا وهذا لتطوير مستوي الأئمة . وأوضحعبداللهأنعلمالأئمة







