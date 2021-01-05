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رياضة

في ذكرى تأسيس نادي الزمالك.. هاشتاج 110 سنة زمالك يتصدر تويتر

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 02:37 ص
صدى البلد
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القسم الميداني

دشن عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج 110 سنة زمالك، معبرين عن انتمائهم للنادي في ذكرى تأسيسه.

 

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.

 

وكانت أبرز التغريدات كالاتي: " 110 سنة من العراقة و المجد و الحب_ كل سنه وإحنا شعب الزمالك ايد وحده"

 

وفيما يلي أخر اخبار القلعة البيضاء في الآونة الأخيرة:

أكد عصام سالم، المتحدث الرسمى باسم نادي الزمالك، عدم ممانعة القلعة البيضاء فى احتراف مهاجمه مصطفى محمد ولكن بالقيمة التي تليق باللاعب ونادي الزمالك، كاشفا عن وصول عرض رسمى من فريق فرنسي لضم مصطفى محمد ولا يوجد ما يمنع النادي أو مدربه باتشيكو لرحيل اللاعب.

 

بينما قررت اللجنة الثلاثية التي تتولى إدارة نادي الزمالك الزمالك تعيين خالد رفعت مدير إدارة التسويق بالنادي مديرا للجنة التعاقدات وشؤون الاحتراف بالقلعة البيضاء خلال الفترة الحالية بخلاف توليه إدارة لجنة التسويق.

 

وشارك محمود حمدي الونش مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في مران الفريق الجماعي المقام حاليا على استاد عبداللطيف أبورجلية.

 

وقد عقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة سريعة مع اللاعبين على هامش المران الجماعي المقام حاليا على استاد عبداللطيف أبورجيلة.

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