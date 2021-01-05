في ذكرى تأسيس نادي الزمالك.. هاشتاج 110 سنة زمالك يتصدر تويتر

دشن عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر
هاشتاج 110 سنة زمالك، معبرين عن انتمائهم للنادي في ذكرى تأسيسه.
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل
الاجتماعي وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.
وكانت أبرز التغريدات كالاتي: " 110 سنة من العراقة
و المجد و الحب_ كل سنه وإحنا شعب الزمالك ايد وحده"
أكد عصام سالم، المتحدث الرسمى باسم نادي الزمالك، عدم ممانعة
القلعة البيضاء فى احتراف مهاجمه مصطفى محمد ولكن بالقيمة التي تليق باللاعب ونادي
الزمالك، كاشفا عن وصول عرض رسمى من فريق فرنسي لضم مصطفى محمد ولا يوجد ما يمنع النادي
أو مدربه باتشيكو لرحيل اللاعب.
بينما قررت اللجنة الثلاثية التي تتولى إدارة نادي الزمالك
الزمالك تعيين خالد رفعت مدير إدارة التسويق بالنادي مديرا للجنة التعاقدات وشؤون
الاحتراف بالقلعة البيضاء خلال الفترة الحالية بخلاف توليه إدارة لجنة التسويق.
وشارك محمود حمدي الونش مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي
الزمالك، في مران الفريق الجماعي المقام حاليا على استاد عبداللطيف أبورجلية.
وقد عقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول
لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة سريعة مع اللاعبين على هامش المران الجماعي المقام
حاليا على استاد عبداللطيف أبورجيلة.
الزمالك هو الحياة ❤️🇦🇹#١١٠_سنه_زمالك— riham abdelkhalek (@riham_3bdel5alk) January 4, 2021
نحتفل معكم علي مدار اليوم بالذكري 110 لتأسيس نادي الزمالك— عباااااس (@Besso_097) January 4, 2021
النادي الاكثر تتويجا بالبطولات ف القرن العشرين 🥇🏆
صاحب البطولات الافريقية في الربع الاول لعام 2020 💙💜
صاحب الهيمنة المصرية على البطولات الافريقة 🏆🎖
كل عام وجمهورنا بخير كل عام و نادينا فخرا لنا 🇦🇹 #١١٠_سنه_زمالك pic.twitter.com/vmiFXQodeK
كل سنه ونادي القرن بخير— مهدي محمد (@YErmkfs0RvBpGFd) January 4, 2021
كل سنه ونادي الزمالك بخير العشق #١١٠_سنه_زمالك
و مكملين معاك يا مدرسة الفن و الهندسة و أكبر مصدر حريفة كورة في افريقيا و الشرق الاوسط #١١٠_سنه_زمالك— ess (@Islamadly24) January 4, 2021
كل سنة و احنا بنعشقك و معاك و فخورين بيك يا زمالك— HoSsAm (@Hosam66349389) January 4, 2021
١١٠ سنة زمالك ❤️🇦🇹#١١٠_سنة_زمالك pic.twitter.com/432BQH8jCl
كل عام وانت في قلوبنا يا انضف ما في العالم— Mohamed Abou Zeid (@Mohamed3ashekz1) January 4, 2021
♥️🇦🇹❤️🤳💪#١١٠_سنه_زمالك
انهردة ذكري تأسيس قلبي ❤#110_سنه_زمالك pic.twitter.com/bjSJKFulCL— Mohamed Alaa (@MohamedAlaaAhm3) January 4, 2021