رسالة ودعاء.. أحمد فلوكس يثير الغموض بمنشور عبر إنستجرام

شارك الفنان أحمد فلوكس صورة جديدة له تحمل رسالة لجمهوره، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلق أحمد فلوكس، على الصورة: "إن كريم الأصل كالغصن 🌿 كلما حمل ثمارا؛ تواضع وانحنىى 🌴🍒 ، هكذا عرفناكم وهكذا أنتم وهكذا ستبقون دائمًا في قلوبنا".

وتابع : "أسأل الله العظيم لى ولكم من السعادة ما يمحو الأحزان ومن اليقين ما يزيد الإيمان ومن الصحة ما يعافي الأبدان و أسكنكم ومحبيكم فسيح الجنان وغفر الله لنا ولكم و والدينا و ولوالديكم وجعلنا وإياكم من السعداء فى الدنيا واﻵخرة".

واختتم المنشور، داعيا: "أسعد الله أوقاتكم بالخيرات والبركات والسعادة والمسرات 🌹🌹 دمتم فى حفظ الله ورعايته ومحبته ورحمته وفضله"

وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه عبر السوشيال ميديا، وانهالت عليه التعليقات متمنين له السعادة أيضا.

وشارك أحمد فلوكس مؤخرا في بطولة فيلم "الممر" مع الفنان أحمد عز وإياد نصار وأسماء أبو اليزيد وأحمد رزق ومحمد الشرنوبي وأحمد صلاح حسني ومحمد فراج، والفيلم من إخراج شريف عرفة.

ويقوم أحمد فلوكس حاليا بتصوير مسلسله الجديد "سفينة نوح" ويتعاون فيه مع الفنان الأردني منذر رياحنة ،ومن المقرر عرض العمل بداية العام الجديد 2021 .

"سفينة نوح" من تأليف محمد الشواف، وإخراج حسام الجوهري، وكان أخر أعمال "فلوكس" فيلم "الممر"، وهي من بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد.