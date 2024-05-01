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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد شريف ضد رونالدو.. تشكيل النصر والخليج في نصف نهائي كأس الملك

صدى البلد

كشف البرتغالي لويس كاسترو، مدرب النصر السعودي، تشكيل فريقه المقرر أن يواجه به ضيفه الخليج، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "الأول بارك" بالعاصمة السعودية الرياض، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ومن المقرر أن يلعب الفائز بهذه المباراة، مع الهلال، في المباراة النهائية، يوم 31 مايو، وذلك عقب انتصار "الزعيم" المثير على الاتحاد بنتيجة (2-1) أمس الثلاثاء.

ويدخل النصر مباراته أمام الخليج بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: ديفيد أوسبينا.

الدفاع: سلطان الغنام - إيمريك لابورت - عبد الإله العمري - أليكس تيليس.

الوسط: بروزوفيتش - أيمن يحيى - عبد الله الخيبري - أوتافيو.

الهجوم: ساديو ماني - كريستيانو رونالدو.

فيما سيدخل الخليج المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: إبراهيم سيهيتش.

الدفاع: وويونج جانج - محمد خبراني - ليساندرو لوبيز - بيدرو ريتشو.

الوسط: خالد ناري - إيجور رودريجيز - فابيو مارتينيز - منصور حمزي - سعيد آل حمسل.

الهجوم: محمد شريف.

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