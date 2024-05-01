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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لأول مرة منذ بداية الحرب.. إسرائيل تفتح معبر إيريز لدخول المساعدات لغزة

معبر إيريز
معبر إيريز

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن فتح معبر إيريز لدخول المساعدات إلى غزة لأول مرة منذ بداية الحرب.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، عاودت إسرائيل فتح المعبر الوحيد على الطرف الشمالي لقطاع غزة اليوم الأربعاء مما سمح لشاحنات المساعدات بالمرور في أعقاب مطالب أمريكية ببذل المزيد من الجهود لمعالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.

«اليونيسيف»: لم نتمكن من إدخال مساعدات لشمال غزة عبر معبر إيريز

CNN تكشف موعد مرور أولى شخنات المساعدات من معبر إيريز لشمال غزة

توصيل المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة 

وفتحت الحكومة الإسرائيلية المعبر في يوم زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي التقى برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ودعا إلى توصيل المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة .

وظل معبر إيريز، الذي يستخدم أساسا لحركة المشاة، مغلقا منذ أن دُمر خلال هجمات 7 أكتوبر.

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