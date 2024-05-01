لأول مرة منذ بداية الحرب.. إسرائيل تفتح معبر إيريز لدخول المساعدات لغزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن فتح معبر إيريز لدخول المساعدات إلى غزة لأول مرة منذ بداية الحرب.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، عاودت إسرائيل فتح المعبر الوحيد على الطرف الشمالي لقطاع غزة اليوم الأربعاء مما سمح لشاحنات المساعدات بالمرور في أعقاب مطالب أمريكية ببذل المزيد من الجهود لمعالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.

توصيل المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

وفتحت الحكومة الإسرائيلية المعبر في يوم زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي التقى برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ودعا إلى توصيل المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة .

وظل معبر إيريز، الذي يستخدم أساسا لحركة المشاة، مغلقا منذ أن دُمر خلال هجمات 7 أكتوبر.