«اليونيسيف»: لم نتمكن من إدخال مساعدات لشمال غزة عبر معبر إيريز

قالت المتحدثة باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، تيس إنجرام، الخميس، إن المنظمة لم تتمكن حتى الآن من إدخال أي مساعدات إلى شمال غزة عبر معبر إيريز.

وأضافت إنجرام أن البعض من سكان شمال غزة يعتمدون بشكل كبير على العشب للبقاء على قيد الحياة، لكنها أشارت إلى أن الفرصة ما زالت قائمة لمنع المجاعة في قطاع غزة إذا ما "تم غمره بالمساعدات".

وأشارت إلى أن الوصول الإنساني، وخاصة إلى شمال القطاع، ما زال مقيداً بشكل كبير.. وقالت إنها رأت بنفسها تعرض سيارة كانت تقلها مع زملائها إلى إطلاق نار فيما كانت تنتظر السماح لها بإدخال المساعدات إلى المنطقة.

وكانت إسرائيل أعلنت، أخيراً، فتح معبر إيريز والسماح باستخدام ميناء مدينة أسدود للمساعدات في غزة.