CNN تكشف موعد مرور أولى شخنات المساعدات من معبر إيريز لشمال غزة

أعلن مسؤولون إسرائيليون لشبكة CNN، اليوم الجمعة، أنه من المتوقع أن يستقبل معبر إيريز المؤدي إلى شمال غزة أولى شحنات المساعدات الإنسانية إلى القطاع يوم الأحد.

ووافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، الخميس، على إعادة فتح المعبر للمرة الأولى منذ هجمات حماس في 7 أكتوبر.

وقال المسئولون إن شحنات المساعدات ستبدأ أيضًا في التدفق إلى ميناء أشدود يوم الأحد.

وجاء قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي وسط ضغوط متزايدة من الولايات المتحدة وآخرين في أعقاب الهجمات الإسرائيلية القاتلة على قافلة المطبخ المركزي العالمي.

ومن المقرر أن تسافر حوالي 100 شاحنة مساعدات أردنية مباشرة من الأردن إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم في الجنوب يوم السبت، في علامة أخرى على زيادة الجهود لتوصيل المساعدات التي يحتاجها القطاع بشدة.