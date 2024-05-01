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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نستعد للهجوم على هذه الجبهة.. رئيس الأركان الإسرائيلي يهدد لبنان

هرتسي هاليفي
هرتسي هاليفي

أعلن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هاليفي، مساء اليوم الأربعاء، أن تل أبيب تستعد لهجوم عسكري على الجبهة الشمالية وهي لبنان.

جاء تصريحات هاليفي خلال إجرائه تقييماً للوضع عند الحدود الشمالية مع لبنان مع قائد القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي أوري جوردين.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قد قال لنظيره الفرنسي ستيفان سيجورنيه، إنه في حال لم ينسحب حزب الله فإن إسرائيل "ستكون قريبة من حرب شاملة معه".

وتابع، "إسرائيل ستحارب حزب الله في كل أرجاء لبنان، وستحتل مناطق واسعة في جنوب لبنان، وستبقى هذه المناطق تحت سيطرة الجيش كمنطقة أمنية"، وفق زعمه.

هرتسي هاليفي تل أبيب رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هاليفي لبنان

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