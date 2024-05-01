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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد الليثى يكشف طلب الأهلي من اتحاد الكرة فى أزمة الشيبي وحسين الشحات

كولر
كولر

كشف الإعلامى محمد الليثى عن فتح مسئولي النادي الأهلي خطوط إتصالات على مدار الساعات الماضية مع نظرائهم في إتحاد الكرة لمعرفة موقف محمد الشيبي لاعب بيراميدز الذي خضع للتحقيق في إتحاد الكرة منذ أيام بسبب لجوء اللاعب للقضاء في أمور تخص كرة القدم.

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وأضاف محمد الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و 10 عبر إذاعة أون تايم سبورت إف ام على موجات 93.7 قائلا "تفاصيل الإتصالات التي تمت بين الأهلي وإتحاد الكرة ، موضحاً أن الأهلي أخطر أتحاد الكرة صراحة إنه يترقب إيقاف الشيبي لحين التنازل عن الدعوى القضائية التي أقامها ضد حسين الشحات لاعب الأهلي بغحدى المحاكم المدنية بتهمة الاعتداء عليه عقب مباراة الفريقين بنهاية الموسم الماضي".

وتابع محمد الليثى " أن الأهلي طالب إتحاد الكرة بسرعة حسم هذا الملف وإيقاف الشيبي لحين التنازل عن الدعوى القضائية ، وإلا سيقوم الأهلي بتصعيد الأمر للإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والمحكمة الرياضية الدولية لأن المادة 38 من لائحة النظام الاساسي بالاتحاد المصري تمنع أي لاعب من اللجوء لمحاكم مدنية في أمور تخص كرة القدم ويتطلع الأهلي لحسم هذا الملف قبل نظر قضية حسين الشحات في إحدى المحاكم المدنية يوم 9 مايو الجاري حيث أن اللاعب مُهدد بالمنع من السفر على ذمة هذه القضية".

الأهلى

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