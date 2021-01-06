دعاء الستر .. اللهم اجعلني خيرا مما يظنون ولا تؤاخذني بما يقولون

دعاء الستر .. كثيرا مانسمع خلف الإمام دعاء كلماته " اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك" دعاء الستر من الأدعية التي على المسلم المواظبة عليها، فعندما يكون المسلم قادرًا على الضحك رغم وجود مصاعب في حياته لأيّ سبب فهذا ستر من مذلّة الإنكسار، وقدرته على المشي سالما معافيها فهذا ستر من الداء والمرض، لذلك على المسلم أن يواظب على دعاء الستر وشكر ربه على أنعمه.

دعاء الستر من الفضيحة مكتوب "اللهم ألبسنا ثوب الستر في الدنيا، والآخرة."

اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا الله

" اللهم استرني كما سترت نفسك بنفسك لاعين تراك ولا يد تمسك ".

اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت, فاغفر لي مغفرة من عندك, وارحمني, إنك أنت التواب الغفور الرحيم".

اللهم لا تشمت فيني لا عدو ولا حاسد ولا قريب ولا بعيد مع التوبة النصوح لا إله إلا أنت سبحانك اني كنت من الظالمين.

اللهم استرني فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك.اللهم لا تشمت فيني لا عدو ولا حاسد ولا قريب ولا بعيد مع التوبة النصوح لا إله إلا أنت سبحانك اني كنت من الظالمين.



" ياكريم اللهم ياذا الرحمة الواسعة يا مطلعا على السرائر و الضمائر و الهواجس و الخواطر , لا يعزب عنك شيء , أسألك فيضة من فيضان فضلك , و قبضة من نور سلطانك , و أنسا ً و فرجًا من بحر كرمك , أنت بيدك الأمر كله و مقاليد كل شيء فهب لنا ما تقر به أعيننا و تغنينا عن سؤال غيرك , فإنك واسع الكرم , كثير الجود , حسن الشيم , فببابك واقفون و لجودك الواسع المعروف منتظرون يا كريم يا رحيم ".





دعاء الستر والفرج اللهم إني أعوذ بك من ملمات نوازل البلاء وأهوال عظائم الضراء فأعذني ربي من صرعة البأساء واحجبني عن سطوات البلاء ونجني من مفاجأت النقم واحرسني من زوال النعم ومن زلل القدم واجعلني.

اللهم ربي في حمى عزك وحياك حرزك من مباغتة الدوائر ومعالجة البوائر اللهم ربي وأرض البلاء وخسفها وجبال السوء فانسفها وكُرب الدهر فاكشفها وعوائق الأمور ويصرفها وأوردنا حياض السلامة.

واحملني على مطايا الكرامة واصحبني إقالة العثرة واشملنا ستر العورة وجد عليّ ربي بآلائك وكشف بلائك ودفع ضّرائك وادفع عني كلاكل عذابك واصرف عني أليم عقابك وأعذني من بوائق الدهور.

وأنقذني من سوء عواقب الامور واحرسني من جميع المحذور واصدع صفاة البلاء عن أمري واحلل يده مدى عمري إنك الرب المجيد المبدىء المعيد الفعال لما يريد.

اللهم يامجلي العظائم من الأمور، وياكاشف صعاب الهموم، ويامفرج الكرب العظيم، ويامن اذا أراد شيئا فحسبه أن يقول كن فيكون، رباه رباه أحاطت بعبدك الضعيف غوائل الذنوب وأنت المدخر لها ولكل شدة، لااله الا أنت، الغياث الغياث، الرحمة الرحمة، العناية العناية، صل على عبدك ونبيك سيدنا محمد وآله والطف بي في أموري كلها والمسلمين.





دعاء ستر المرأة من الناس اللهم استرنا بسترك الجميل الذي سترت به نفسك فلا عين تراك ،و يد تمسك ،ولا تفضحنا بين خلقك ولا تخزنا يوم القيامة اللهم أعل بفضلك كلمة الحق والدين.

اللهم استرنا فوق الأرض، و تحت الأرض ويوم العرض عليك.

بسم الله و الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله اللهم إنا في سترك لعيوبنا، و في أمر عبادك للستر علينا بشارةً للمغفرة فما كنت لتستر في دار الفناء لتفضح في دار البقاء، و حتى لا نزهد في حسنات من نعرف له سيئة، و حسبنا جزاءً على ستر عيوب سوانا أن تستر غيرنا عن عيوبنا و صلى اللهم و سلم و بارك على سيدنا محمد صلى الله عليه و سلم.

للهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني و دنياي و أهلي ومالي، اللهم استر عوراتي و آمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني و عن شمالي و من فوقي، و أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.



دعاء الستر من المشاكل والفرج من الهموم

اللهم أنت أحق من ذكر , وأحق من عبد , وأنصر من ابتغى , و ارأف من ملك , وأجود من سئل , و أوسع من أعطى , أنت الملك لا شريك لك , والفرد لا تهلك , كل شيء هالك ألا وجهك , لن تطاع ألا بأذنك , ولن تعصى ألا بعلمك , تطاع فتشكر , وتعصى فتغفر, اقرب شهيد , وأدنى حفيظ , حولت دون الثغور , و أخذت بالنواصي , وكتبت الآثار , ونسخت الآجال , القلوب لك مفضية.





والسر عندك علانية , الحلال ما أحللت , والحرام ما حرمت , والدين ما شرعت , والأمر ما قضيت, الخلق خلقك , والعبد عبدك , أنت الله الرءوف الرحيم , أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض , كل حق هو لك , وبحق السائلين عليك , أن تقبلني العشية , وان تجيرني من النار برحمتك و نقول أيضا.





اللهم اني أعوذ بك من ملمات نوازل البلاء وأهوال عظائم الضراء فأعذني رب من صرعة البأساء واحجبني عن سطوات البلاء ونجني من مفاجأت النقم واحرسني من زوال النعم ومن زلل القدم.





واجعلني اللهم ربي في حمى عزك وحياك حرزك من مباغتة الدوائر ومعالجة البوائر اللهم ربي وأرض البلاء فاخسفها وجبال السوء فانسفها وكُرب الدهر فا كشفها وعوائق الأمور فصرفها.





الخلق خلقك , والعبد عبدك , أنت الله الرءوف الرحيم , أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض , كل حق هو لك , وبحق السائلين عليك , أن تقبلني العشية , وان تجيرني من النار برحمتك و نقول ايضا – اللهم اني أعوذ بك من ملمات نوازل البلاء واهوال عظائم الضراء فأعذني ربي من صرعة البأساء واحجبني عن سطوات البلاء ونجني من مفاجأت النقم واحرسني من زوال النعم ومن زلل القدم واجعلني اللهم ربي في حمى عزك وحياط حرزك من مباغتة الدوائر ومعالجة البوائر اللهم ربي وأرض البلاء فاخسفها وجبال السوء فانسفها وكُرب الدهر فا كشفها وعوائق الامور فاصرفها وأوردني حياض السلامة واحملني على مطايا الكرامة واصحبني إقالة العثرة واشملني ستر العورة وجد عليّ ربي بآلائك وكشف بلائك ودفع ضّرائك وادفع عني كلاكل عذابك واصرف عني أليم عقابك واعذني من بواثق الدهور وأنقذني من سوء عواقب الامور واحرسني من جميع المحذور واصدع صفاة البلاء عن أمري واشلل يده مدى عمري انك الرب المجيد المبدىء المعيد الفعال لما يريد