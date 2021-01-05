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رياضة

بالأعلام وأغاني النادي.. كواليس احتفال أعضاء الزمالك بمرور 110 سنة على تأسيسه

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 03:13 م
نجوم الزمالك
نجوم الزمالك
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ملك موسى
حرصت إذاعة نادي الزمالك الداخلية على تشغيل أغاني فريق الكرة والأغاني المرتبطة باسم الزمالك احتفالا اليوم بمرور 110 سنة علي إنشاء وتأسيس نادي الزمالك.

وقامت إدارة العلاقات العامة بنادي الزمالك، بتوفير أعلام صغيرة تحمل شعار النادي الأبيض وتوزيعها علي أطفال الجمعية العمومية المتواجدين بالنادي.

وشهد مقر نادي الزمالك ، اليوم توافد الكثير من أعضاء الجمعية العمومية، وسط تشديدات مكثفه من الإجراءات الاحترازية بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقام أعضاء الجمعية العمومية المتواجدون داخل مقر النادي بالتقاط صور تذكاريه مع شعار النادي والحدائق وبسور صالات النادي المغلقه التي تحمل شعار المارد الأبيض.

وحرصت اللجنه الثلاثيه المعينه لادارة شئون النادي علي إعطاء تعليمات بتوفير كل سبل الوقايه والراحه للاعضاء للاحتفال باليوم مع ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية.
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