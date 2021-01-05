أخبار التوك شو.. تفاصيل تحويل السيارات إلى الغاز.. حورية فرغلي تنتقد زملاءها بالوسط الفني .. حقيقة استيراد شحنة فسائل نخيل غير مطابقة

نشر موقع "صدى البلد" خلال الساعات الماضية مجموعة من الأخبار،تناولت العديد من الموضوعات الهامة ومنها:

















قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الشبورة المائية مستمرة منذ نحو 10 أيام، ومن المتوقع استمرارها إلى نهاية الأسبوع الحالي وربما بداية الأسبوع المقبل، لافتة إلى أن مصر تعيش حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية منذ نحو 3 أسابيع.

















كشف الدكتور محمود رضوان، خبير التنمية الإدارية، عن الفرق بين المدير والقائد، لافتا إن المدير دائما يستمد قوته من السلطة التنظيمية الادارية وهي السلطة الرسمية، انما القائد يستمد قوته من السلطة الشخصية "الناس اللي تحتية"، ويستمد قوته بحب الناس له.

















وأشارت الفنانة حورية فرغلي، عبر مكالمة هاتفية فى برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن أزمة مرضها مستمرة منذ 3 سنوات، موضحة أن الله عز وجل ينعم على عباده بنعم كثيرة لا تعدّ ولا تحصى.

















أشادت الفنانة "مايا نصري"، بفيلم "ريما"، مشيرة إلى أن العمل من أنواع الأفلام الجديدة، ومنها النوع الروحاني، وأن كواليس العمل كانت رائعة للغاية.













أكد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الشبورة المائية مستمرة طوال فترة الاستقرار في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع الجاري.

















وأكد محمد النيل، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح"، والمذاع على فضائية "دي إم سي"، أن التحويل للغاز لا يلغي خاصية البنزين من السيارة، موضحا أن التحويل للغاز يوفر من 1300 جنيه لـ 1500 جنيه شهريا في حالات الاستخدام المتوسط.













أحيا برنامج " صباح البلد" المذاع على فضائية " صدى البلد"، ذكرى وفاة الفنان الراحل ممدوح عبد العليم، والذى وافته المنية يوم 5 يناير 2017، وذلك من خلال عرض بعض المقاطع لأبرز ادواره الفنية فى تاريخ السينما والتيلفزيون.





















ولفتت "جامع"، إلى أن السيارات الملاكي سوف تندرج تحت إطار هذه المبادرة، بتوجيه مباشر من الرئيس السيسي، وذلك بناءا على أن من حق كل مواطن أن يقود سيارة جديدة لم يحدث بها أعطال، فأصبحت السيارات الملاكي المتقادمة داخل هذه المنظومة، حتى تستطيع هذه المبادرة أن تضع أكثر من 20 عام على تاريخ صنع هذه السيارة.













وأوضح "القرش"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن جميع الشحنات الزراعية المستوردة من الخارج تخضع للفحص من قبل الحجر الزراعي المصري والمعاهد البحثية طبقًا للقواعد الدولية المنظمة لأعمال الحجر، من خلال سحب عينات من الشحنة وتحليلها بالمعامل المختصة، للتأكد من مدى سلامتها، مع رفض أي شحنة مخالفة.



