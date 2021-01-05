الزراعة تكشف حقيقة استيراد شحنة فسائل نخيل غير مطابقة للمواصفات

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن ما تردد حول استيراد شحنة فسائل نخيل غير مطابقة للمواصفات غير صحيح على الإطلاق.





وأوضح "القرش"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن جميع الشحنات الزراعية المستوردة من الخارج تخضع للفحص من قبل الحجر الزراعي المصري والمعاهد البحثية طبقًا للقواعد الدولية المنظمة لأعمال الحجر، من خلال سحب عينات من الشحنة وتحليلها بالمعامل المختصة، للتأكد من مدى سلامتها، مع رفض أي شحنة مخالفة.





وأضاف المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن أي شحنة يتم استيرادها تطبق عليها إجراءات صارمة من قبل الحجر الزراعي، ولا يوجد نهائيًا أي شحنات تم استيرادها غير مطابقة للمواصفات، مشددًا على أنه يتم توفير كافة الموارد والإمكانيات للتأكد من سلامة أي منتج يدخل مصر.





وقال إن الوزارة هي المصدر الرئيسي لأي معلومة تتعلق بالزراعة والمزارعين، ولا تخفي أي معلومة وتقوم بالإفصاح عن أي معلومات بشفافية.





فى سياق أخر لفت المتحدث إلى أن الدولة بدأت منذ عام 2014 بالاهتمام بتحديث وتطوير نظم الزراعة في مصر بتطوير نظم الري واطلاق مشروع المليون ونصف المليون فدان وإدخال مليون رأس ماشية على العديد من المراحل.





وأضاف أن هناك نسبة كبيرة من العمالة المصرية تعمل في القطاع الزراعي سواء بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، وهو الأمر الذى يساهم بشكل كبيرة في زيادة الإنتاج المصرية، لافتا إلى ان هناك أسواق دولية تقبل على الصادرات الزراعية المصرية لثقتهم في جودتها.





وأوضح متحدث وزارة الزراعة أن المشروعات الزراعية لا تتلخص في الإنتاج النباتي، بل تستهدف أن يكون هناك عائد مضاف أو قيمة مضافة على الإنتاج الزراعي من خلال عمليات التصنيع الزراعي، وهو ما يساهم في زيادة الفرص الاستثمارية.