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أستاذ أشعة تداخلية يكشف مميزاتها ومساهمتها في علاج الأورام بدون جراحة.. شاهد

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 05:05 م
الدكتور جمال الدين
الدكتور جمال الدين نيازي
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نورهان رأفت
قال الدكتور جمال الدين نيازي ، أستاذ الأشعة التداخلية بجامعة عين شمس ، إن الأشعة التداخلية تساهم في علاج الأورام، وإجراء العمليات دون تدخل جراحي، موضحا أن الأورام لا تدعو جميعها للقلق، لأن معظمها يكون حميد .

وأكد الدكتور جمال الدين نيازي، خلال استضافته في برنامج "السفيرة عزيزة " والمذاع على فضائية "دي إم سي"، أن أكثر المجالات التي تستخدم فيها الأشعة التداخلية خاصة في مصر، علاج أورام الكبد ؛ الناتج عن انتشار فيروس سي.

ولفت إلى أن الأشعة المقطعية تسهم في علاج أورام العظام، وتضخم البروستاتا ، وعلاج الدوالي ، وأمراض الرحم ، موضحا أن هناك الكثير من السيدات لا تمتلك خلفية عن العلاج بالأشعة التداخلية .

وأكمل أن الأشعة التداخلية تعرف بـ "عمليات اليوم الواحد " ، ولا يستغرق المريض غير ساعة واحدة للإفاقة ، ونسبة نجاحها تتساوى مع نجاح باقية العمليات .

وقال إن الأشعة التداخلية واحدة من التخصصات المهمة ، التي تعالج الكثير من الأمراض ، وهي تتشابه مع العمليات العادية ، في تحديد حالة المريض ، وقدرته على إجراء العملية .

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