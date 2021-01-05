أستاذ أشعة تداخلية يكشف مميزاتها ومساهمتها في علاج الأورام بدون جراحة.. شاهد

قال الدكتور جمال الدين نيازي ، أستاذ الأشعة التداخلية بجامعة عين شمس ، إن الأشعة التداخلية تساهم في علاج الأورام، وإجراء العمليات دون تدخل جراحي، موضحا أن الأورام لا تدعو جميعها للقلق، لأن معظمها يكون حميد .





وأكد الدكتور جمال الدين نيازي، خلال استضافته في برنامج "السفيرة عزيزة " والمذاع على فضائية "دي إم سي"، أن أكثر المجالات التي تستخدم فيها الأشعة التداخلية خاصة في مصر، علاج أورام الكبد ؛ الناتج عن انتشار فيروس سي.





ولفت إلى أن الأشعة المقطعية تسهم في علاج أورام العظام، وتضخم البروستاتا ، وعلاج الدوالي ، وأمراض الرحم ، موضحا أن هناك الكثير من السيدات لا تمتلك خلفية عن العلاج بالأشعة التداخلية .





وأكمل أن الأشعة التداخلية تعرف بـ "عمليات اليوم الواحد " ، ولا يستغرق المريض غير ساعة واحدة للإفاقة ، ونسبة نجاحها تتساوى مع نجاح باقية العمليات .





وقال إن الأشعة التداخلية واحدة من التخصصات المهمة ، التي تعالج الكثير من الأمراض ، وهي تتشابه مع العمليات العادية ، في تحديد حالة المريض ، وقدرته على إجراء العملية .



