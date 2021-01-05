خبير: زيادة الاحتياطي يعكس إدارة المركزي المحترفة للأوضاع الاقتصادية

أكد الدكتور مصطفي أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية و الاستراتيجية؛ أن ارتفاع مؤشرات الاحتياطي النقدي للبلاد، يعني ان البنك المركزي يدير هذا الملف باحترافية شديدة ويعكس اجراءات الدولة المصرية في تنويع مصادر التمويل وتنمية الاحتياطي النقدي على الرغم من أزمة كورونا الحالية.





أضاف "أبوزيد" في تصريحات له لـ "صدي البلد"، أن من أهم أسباب زيادة الإحتياطي الدولاري هو صرف 1.6 مليار دولار من برنامج التمويل السريع الثاني والذي تقدر جملته 5.2 مليار دولار بنهاية نوفمبر المنقضي.





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وأوضح الخبير أن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي؛ ركز علي منجزات الاصلاح الاقتصادي الذي اجرته السلطات قبل اندلاع جائحة فيروس كورونا والتي تأثرت بها اعتي الكيانات الاقتصادية العالمية، موضحا أن الصندوق لم يكتفي بالإشادة ولكنه تطرق إلي ضرورة ان تحذو الدول الكبري حذوا الحكومة المصرية لتقليل الموجات التضخمية التي قد تنشأ خلال الفترات القادمة بسبب تداعيات الموجة الثانية من ذلك الوباء العالمي.





أوضح " أبوزيد" أن اعلان مصر في وقت سابق نجاح تجربة طرح اول سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار، وتجاوز طلبات الاكتتاب عليها لأكثر من 5 مليارات دولار من جانب المستثمرين الأجانب، معتبرا ان تلك الاجراءات تؤكد ان شهية المستثمرين مازالت مفتوحة لضخ الاستثمارات غير المباشرة في السوق المصرية وهو ما يعني المزيد من ثقة المؤسسات الدولية و الائتمانية في اقتصادنا القومي.



