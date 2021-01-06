قطاع اللوجستيات في الصين يواصل التوسع في ديسمبر 2020

قال الاتحاد الصيني للوجستيات والمشتريات اليوم إن قطاع اللوجستيات في الصين استمر في التوسع المطرد في ديسمبر 2020، على الرغم من التباطؤ الطفيف عن نوفمبر من ذات العام.





وبحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، فقد جاء مؤشر أداء الخدمات اللوجستية، الذي يتتبع حجم الأعمال والطلبات الجديدة والتوظيف ودوران المخزون ومعدلات استخدام المعدات في القطاع، عند 56.9 في المائة خلال الشهر الماضي، بانخفاض 0.6 نقطة مئوية عن نوفمبر.





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وتشير القراءة فوق 50 بالمائة إلى التوسع، بينما تشير القراءة أدناه إلى الانكماش، وقال خه هوى، مدير مركز المعلومات اللوجستية الصينية، إنه مع اقتراب عيد الربيع، سيشهد قطاع اللوجستيات انكماشًا موسميًا، وسوف يتراجع مؤشر أداء الخدمات اللوجستية وفقًا لذلك.





وانخفض المؤشر الفرعي لإجمالي حجم الأعمال بنسبة 0.6 نقطة مئوية عن الشهر السابق إلى 56.9 في المائة، مما يشير إلى أن أنشطة الأعمال كانت أقل نشاطا من الشهر السابق. وتراجع المؤشر الفرعي لمعدلات استخدام المعدات 1.1 نقطة مئوية من نوفمبر ليصل إلى 55.2 في المائة في ديسمبر.





وبلغ المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة 55.8 في المائة، بينما بلغ مؤشر النشاط التجاري 53.4 في المائة، مما يكشف عن ثقة الشركات في السوق.