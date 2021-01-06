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حوادث

ضبط 5 أشخاص لحيازتهم مخدرات في سوهاج

الأربعاء 06/يناير/2021 - 07:34 ص
صدى البلد
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أنغام الجنايني
تمكن ضباط وحدة مكافحة المخدرات بمديرية أمن سوهاج، من ضبط ٤ شباب وبحوزتهم 64 قطعة من مادة الحشيش المُخدر، و7 تذاكر من مادة الشابو المٌخدر، و6 أقراص ترامادول، وسلاح أبيض "مطواة"، ومبلغ مالي 600 جنيه، و4 هواتف محمولة، بعدة مراكز بالمحافظة.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء عبدالحميد ابو موسى، مدير إدارة البحث الجنائي بسوهاج، يفيد بورود بلاغًا من مكافحة المخدرات مفاده ضبط 4 شباب وبحوزتهم  قطعة من مادة الحشيش المُخدر، و7 تذاكر من مادة الشابو المٌخدر، و6 أقراص ترامادول، وسلاح أبيض "مطواة"، ومبلغ مالي 600 جنيه، و4 هواتف محمولة، بعدة مراكز بالمحافظة.

وبمواجهة المتهمين وبتضيق الخناق عليهم، أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة من أجل الاتصال بعملائهم من مُتعاطي المواد المُخدرة.

حُررت المحاضر اللازمة لكل واقعة على حدة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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