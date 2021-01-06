ابن الوز عوام.. أبناء النجوم يبهرون المتابعين بجمال صوتهم | أبرزهم شيرين وعفاف راضي

تماشيا مع المثل الشعبي القائل: "ابن الوز عوام"، أحدثت "هنا مصطفى" ابنة الفنانة شيرين عبد الوهاب، ضجة بين جمهور والدتها، الذين تداولوا مقطع فيديو قصيرًا لها، وهي تغني بالإنجليزية، وتشدو بصوتها الرائع، لتفاجئ الجميع بصوت عذب، لتكون مماثلة للأم شكلا وصوتا.

عفاف راضي

أطلقت المطربة مي كمال، أجدد أعمالها الغنائية "عطاشى"، إحدى أشهر أعمال والدتها الفنانة القديرة عفاف راضى.



واختارت مي كمال، تدشين انطلاقة غنائية جديدة في مشوارها الموسيقى عبر إعادة إحياء رائعة "عطاشى والمية بلاش وحبيبي من يومها ماجاش"، من ألحان الموسيقار القدير الراحل بليغ حمدي، وكلمات عبد الرحيم منصور، وذلك بعد قرابة خمسين سنة منذ تقديمها لأول مرة بصوت والدتها عفاف راضي في مطلع السبعينات، وحفرت بها اسمها كإحدى أشهر أغانيها، وأعادت ابنتها تقديمها على طريقة فيديو كليب.

عاصى الحلانى

أشعل الفنان عاصى الحلانى، موقع التواصل الاجتماعي للتدوينات "تويتر" بعد نشر مقطع فيديو له بصحبة نجله من مهرجان الموسيقى العربية.





وتألق الفنان عاصى الحلانى ونجله، في مقطع الفيديو بعد أن قاما بغناء اغنية مشتركة على المسرح، أدى إلى تفاعل عدد كبير من جمهوره وتداول الفيديو سريعا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.





وكان النجم عاصي الحلاني، ضيف رابع أيام مهرجان الموسيقى العربية، وقدم مجموعة من الأغاني التي يعشقها الجمهور المصري منها "ست الستات، وبحبك وبغار، والأغنية الوطنية كبيرة يا مصر، ويا طير".





فضل شاكر

قام محمد شاكر، ابن المطرب فضل شاكر، بإهداء والده أغنية غناها له خصيصًا لمؤازرته في الأزمة التي يمر بها، بعد رفض البعض عودته للساحة الفنية والغناء مرة أخرى بعد أن تورط مع جماعة أحمد الأسير المتشددة في لبنان.





وقال مطلع أغنية محمد شاكر التي أهداها لوالده: "عارفينك مش زي ما بيقولوا عليك.. عارفينك مظلوم وجرحك باين في عنيك.. عارفينك حساس ولا يمكن تجرح في الناس.. ده اللي زيك لازم يتشال على الراس".





محمد عبده

انتشر فيديو قصير لنجل الفنان محمد عبده "عبد الرحمن"، وهو يجلس مع رفاقه، ويغني أغنية لوالده بصوته الجميل، وبدا المتواجدون بقربه منسجمون معه جدًا، بطريقة أدائه التي لفتت أنظارهم.





عبد الرحمن استطاع أن يشغل وسائل الإعلام بهذا الفيديو، في الوقت الذي لم يتوقع فيه الضجة التي أثيرت حوله، فتداول هذا الفيديو عدد هائل من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أثنوا عليه وعلى صوته، مطالبينه بخوض مجال الغناء على خطى والده وأن يحذو حذوه.





نجل ملحم بركات

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يرصد غناء "وعد"، نجل الموسيقار الراحل ملحم بركات، لوالده خلال لقائه على شاشة "ال. بي. سي" اللبنانية، في برنامج من تقديم هيام أبو شديد.





وفوجئ ملحم بركات باعتلاء ابنه خشبة المسرح أمامه، فظل الأب ناظرًا إلى ابنه بتعجب وإعجاب بصوته في وقت واحد، قبل أن يصفق له بحرارة.





محمد عدوية

ويحرص المطرب محمد عدوية على غناء أغاني والده نجم الغناء الشعبي أحمد عدوية، فقد سبق وغنى له أغنية "كراكشنجي" في حفل غنائي أحياه عدوية الصغير، ونال إعجاب الجمهور.





وفي مناسبات عدة ولقاءات تليفزيونية كثيرة جمعت بين عدوية الكبير والصغير، غنى فيها محمد لوالده أغنيته الشهيرة "يا بنت السلطان"، إذ يعتبرها كل منهما أقرب الأغاني لقلبه.