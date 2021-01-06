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تخيل لو.. مبادرة للحفاظ على البيئة البحرية من زحف البلاستيك.. فيديو

الأربعاء 06/يناير/2021 - 05:26 م
المغامر المصري احمد
المغامر المصري احمد جبر
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فرح علاء الخولي
قال المغامر المصري احمد جبر، أحد مؤسسي مبادرة "تخيل لو"، من أجل زيادة الوعي البيئي، إنه فكر في تلك المبادرة مع صديقه لاتفاقهم على مدى قوة ارتباطهم بالطبيعة، وكانت تدور الفكرة في أذهانهم منذ شهر يناير عام 2014 وزاد الايمان بها بعد زيادة الملوثات البيئية في العالم،  لافتا الي ان بصفته غطاس ومغامر في البحار، فوجد ان استخدام البلاستيك أحدث ضررا بقاع البحار وبالاخص الشعب المرجانية والتي تعد من الكائنات الحية، منوها: "ان المكان الذي يغطس فيه من 10 سنوات اصبح حاليا مختلف تماما ويطمس البلاستيك الكثير من معالمه وشعابه المرجانية وكائناته".

واوضح احمد جبر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "انبوكس"، المذاع على قناة "صدى البلد 2"، الي جانب ذلك اصبحت هناك حيوانات بحرية وبرية مهددة بالانقراض بسبب هذا التلوث، والذي ستحدث خلل بيئي اذ لم نحافظ عليها، معقبا: "احنا في مستوى كارثي من استخدام البلاستيك، ومفيش اي وعي".

واضاف ان فكرة للمبادرة تم تنفيذها بناء على فلسفة مكونة من 3محاور اساسية، وهي نشر الوعي البيئي خصوصا بين الاجيال الصغيرة، لان من الصعب تغيير افكار الاجيال الكبيرة ولكن بالتعود ممكن احداث فارق، الي جانب ايجاد حلول للمشكلات من خلال تنظيف اماكن ليس لديها نظام لجمع القمامة وتصنيف تلك المخلفات واعادة تدويرها، واخيرا تقديم بدائل صديقة للبيئة.

وتابع انهم يحتاجون لدعم وتعاون جهات ومؤسسات المجتمع للعمل على احلال كل ماهو بالبلاستيك الي مواد اخرى صديقة للبيئة، منوها: "الموضوع في مصر مش سهل وهيحتاج وقت".

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