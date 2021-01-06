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حوادث

ضبط محصل بشركة الكهرباء وموظف مفصول لتركيب عدادات للمواطنين لا يصدر لها فواتير

الأربعاء 06/يناير/2021 - 03:58 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية من ضبط ٣ أشخاص أحدهم يعمل بشركة الكهرباء وآخر مفصول لقيامهم بتركيب عدادات كهرباء للمواطنين غير مسجلة فى الشركة ولا يصدر لها فواتير نظير مبالغ مالية.

وردت معلومات لضباط إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة الكهرباء بإشراف مفتشى قطاع الأمن العام مفادها قيام كل من محصل ٣٢ سنة وموظف مفصول ٣٥ سنة وكهربائي سنة مقيمين بنطاق محافظة الجيزة بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تركيب عدادات كهرباء قديمة (غير مدرجة بالشركة) للمواطنين لا يتم إصدار فواتير كهرباء لها نظير تحصلهم منهم  على مبالغ مالية "تتراوح ما بين ألفين وخمسة آلاف جنيه".

حيث يقوم المتهم الأول بالتحصل على تلك العدادات من المتهم الثاني ويقوم المتهم الثالث بتركيبها بمنازل المواطنين " بنطاق أمن الجيزة".

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة الكهرباء و ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة.

أسفرت عن ضبط المتهمان الأول والثالث بمواجهتهما بما توصلت إليه التحريات أقرا بها واعترفا تفصيليًا بقيامهم بتركيب 40 عدادا جميعها غير مدرجة بالشركة ولا يتم إصدار فواتير لها بالإشتراك مع المتهم الثانى, تم بإرشادهما ضبط تلك العدادات.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لضبط كافة وقائع الاستيلاء على المال العام لما لها من تأثير سلبى على الاقتصاد القومي للبلاد.
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